Что посмотреть в выходные. Приключенческий фильм с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном, романтическая драма «Последнее письмо от твоего любимого» и продолжение сериала «Внешние отмели»

На этой неделе на Netflix, Amazon Prime и Disney+ пять интересных релизов. Среди них — третий сезон сериала «Как продавать наркотики онлайн (быстро)», приключенческий фильм «Круиз в джунглях» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном, продолжение сериала «Внешние отмели» о подростках, которые ищут затонувшее судно с сокровищами, и романтическая драма «Последнее письмо от твоего любимого», снятая по одноименному роману английской писательницы Джоджо Мойес. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Подростковая драма «Внешние отмели» — второй сезон

О чем сериал. Джон Би живет на острове Килдейр, который входит в состав Внешних отмелей. Население острова делится на две группы: состоятельные люди и представители рабочего класса. Джон Би происходит из бедной семьи. Его отец всю жизнь пытался найти корабль Royal Merchant, затонувший с тоннами золота на борту неподалеку от Килдейра, но пропал во время поисков сокровища. Теперь Джон Би живет один и старается сделать все, чтобы об исчезновении отца не узнали социальные службы. Однажды Джон Би вместе с друзьями — Джей-Джеем, Поупом и Киарой — после шторма находят в океане затонувшую лодку с картой. Джон Би понимает, что это карта его отца и на ней обозначено место, где потерпел крушение Royal Merchant. Друзья отправляются на поиски сокровищ.

Outer Banks / Netflix / шоураннеры — Джош Пэйт, Шеннон Берк, Джонас Пэйт / в главных ролях — Мэдлин Клайн, Чейз Стоукс, Руди Панков, Мэдисон Бэйли / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. AV Club пишет, что второй сезон такой же нелогичный, как и первый, но довольно развлекательный. Журнал Paste говорит, что второй сезон «Внешних отмелей» — это «бессмысленный фарс».

Драмеди «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» — третий сезон

О чем сериал. Мориц Циммерман — школьник из небольшого немецкого городка Ринзельн. Парень переживает не лучшие времена. Его девушка Лиза Новак ушла от него к местному наркоторговцу. Чтобы вернуть ее, Мориц и его друг Ленни Сандер решаются на авантюру и создают собственный сайт по продаже наркотиков. Ситуация быстро выходит из-под контроля. Маленький бизнес становится самым крупным сайтом по продаже наркотиков в Европе.

How To Sell Drugs Online (Fast) / Netflix / шоураннеры — Маттиас Мурманн, Филипп Кассберер / в главных ролях — Максимилиан Мундт, Лена Кленке, Дамиан Хардунг / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,9.

Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что How To Sell Drugs Online (Fast) — это уникальная история, которую точно стоит посмотреть. The Movie Culture отмечает, что третий сезон еще лучше, чем два предыдущих.

Романтическая драма «Последнее письмо от твоего любимого»

О чем фильм. Журналистка Элли Хаворт получает задание сделать материал о недавно умершем редакторе. Она отправляется в архив, чтобы узнать о нем больше, и случайно находит любовное письмо, написанное в 1965 году. В нем мужчина по прозвищу Бут обращается к своей возлюбленной. Элли решает узнать больше о паре и раскрывает историю любви между женой состоятельного бизнесмена Дженнифер Стирлинг и экономическим журналистом Энтони ОʼХарой. В основе фильма — одноименный роман английской писательницы Джоджо Мойес.

The Last Letter from Your Lover / Netflix / режиссер — Августин Фриззелл / в главных ролях — Шейлин Вудли, Каллум Тернер, Джо Элвин, Фелисити Джонс / продолжительность — 1 час 50 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 59% / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter говорит, что The Last Letter from Your Lover — это фильм, который прекрасно подойдет для вечера пятницы. Ready Steady Cut считает, что исполнителям главных ролей не хватает «химии».

Приключенческий фильм «Круиз в джунглях»

О чем фильм. Первая мировая война. Доктор естественных наук Лили Хоутон и ее брат Макгрегор отправляются в Амазонию, пытаясь найти загадочное Дерево жизни, способное исцелять все болезни. В помощь они нанимают шкипера судна «Ла Кипа» Фрэнка Вулфа. Однако задача непростая — в амазонских лесах много опасностей. К тому же Дерево жизни одновременно с Лили пытается найти немецкая экспедиция.

Jungle Cruise / Disney + / режиссер — Жауме Кольет-Серра / в главных ролях — Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс / продолжительность — 2 часа 7 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% / рейтинг IMDb — 7.

Что говорят критики. The Observer говорит, что с каждой минутой сюжет фильма становится все более запутанным и бессмысленным. Slate отмечает, что в фильме нет ничего нового, но он хорошо зайдет с ведром попкорна.

Драматический мини-сериал «В поисках любви»

О чем сериал. The Pursuit of Love — адаптация одноименного романа Нэнси Митфорд. События сериала разворачиваются в 1927—1941 годах, в период между двумя мировыми войнами. Главные героини — две британские аристократки, кузины Фанни Логан и Линда Радлетт. Они дружат с самого детства, но у них абсолютно разные характеры. Фанни — спокойная и тщательно подходит к выбору будущего мужа, Линда — импульсивная и влюбляется сначала в политика партии тори, затем в коммуниста и в конце концов во французского герцога по имени Фабрис. В сериале играют Лили Джеймс («Аббатство Даунтон») и Эндрю Скотт ( «Дрянь», «Шерлок»).

The Pursuit of Love / Amazon Prime / шоураннер — Эмили Мортимер / в главных ролях — Лили Джеймс, Эмили Мортимер, Доминик Уэст, Эндрю Скотт / продолжительность — 3 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% /рейтинг IMDb — 6,6.

Что говорят критики. London Evening Standard называет «В поисках любви» одной из лучших исторических драм за последние годы. Rolling Stone надеется, что это только первый проект в длинной режиссерской карьере Эмили Мортимер.

