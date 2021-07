Что посмотреть в выходные. Продолжение «Чудотворцев», документальный сериал о преступлениях Харви Вайнштейна и спин-офф «Американской истории ужасов»

Тексты

Miracles Workers: Oregon Trail

На этой неделе на Netflix, Hulu, HBO Max, Apple Tv+ и Amazon Prime ряд интересных релизов. Среди них — третий сезон комедийного сериала «Чудотворцы» со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом, продолжение подростковой драмеди «Я никогда не...» о жизни девушки индийского происхождения в Лос-Анджелесе, спин-офф сериала «Американская история ужасов» от Райана Мерфи, а также — документальный сериал Catch and Kill: The Podcast Tapes о расследовании преступлений кинопродюсера Харви Вайнштейна. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и советует, что посмотреть в выходные.

Подростковая драмеди «Я никогда не...» — второй сезон

О чем сериал. Дэви Вишвакумар — американка индийского происхождения. Она живет с родителями в Лос-Анджелесе и учится в старшей школе. Во время школьного концерта у отца Дэви случается сердечный приступ. Он умирает. Дэви от шока теряет способность ходить. Накануне нового учебного года болезнь проходит. Дэви возвращается на учебу и пытается справиться с горем. А еще — наладить личную жизнь, соблазнив самого популярного парня в школе, Пакстона.

Never Have I Ever / Netflix / шоураннеры — Минди Калинг, Лэнг Фишер / в главных ролях — Майтрейи Рамакришнан, Даррен Барнет, Джарен Льюисон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% / рейтинг IMDb — 7,9.

Что говорят критики. Polygon говорит, что Never Have I Ever можно посмотреть на одном дыхании. Indie Wire отмечает, что второй сезон такой же смешной, как и первый.

Комедийный сериал «Чудотворцы» — третий сезон

О чем сериал. 1844 год. Жители маленького американского городка массово умирают из-за плохого урожая и эпидемии холеры. Священник Иезекииль Браун не знает, как им помочь, но неожиданно находит «Гид по Орегону для эмигрантов» (The Emigrantʼs Guide To Oregon). Мужчина решает, что единственный способ спасти паству — переехать в Орегон, «землю новых возможностей». Никто из местных жителей, однако, не знает как туда добраться. Иезекииль просит Бога о помощи, вскоре после чего встречает Джима Ноубоди — загадочного мужчину, который соглашается показать дорогу в Орегон. Иезекииль и его подопечные отправляются в грандиозное путешествие, однако в пути узнают, что на самом деле Джим — известный грабитель и убийца, скрывающийся от правосудия. У третьего сезона «Чудотворцев» новые шоураннеры — создатель сериала Саймон Рич покинул проект, теперь им занимаются Дэн Мирк и Роберт Падник. Они работали над сценариями предыдущих сезонов.

Miracles Workers: Oregon Trail / TBS / Amazon Prime / шоураннеры — Дэн Мирк, Роберт Падник / в главных ролях — Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Каран Сони / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7.

Что говорят критики. Collider пишет, что Мирк и Падник изменили концепцию шоу. По мнению издания, третий сезон несколько отличается от предыдущих и вряд ли с ними сравнится. AV Club называет новый сезон «перспективным».

Хоррор «Американские истории ужасов»

О чем сериал. «Американские истории ужасов» — сериал-антология, спин-офф сериала «Американская история ужасов». Только если в оригинальном сериале историю рассказывали целый сезон, тут будут быстрее — за одну-две серии. События первых двух эпизодов разворачиваются в Доме-убийце. В него заселяется новая семья — Майкл, Трой и их шестнадцатилетняя дочь Сара. Мужчины хотят превратить Дом-убийцу в тематический отель и построить на этом бизнес. Между тем их дочь подвергается влиянию темных сил, проживающих в здании. Проектом занимается шоураннер оригинального сериала Райан Мерфи. Однако в спин-оффе почти нет знакомых по «Американской истории ужасов» актеров. В главных ролях — Мэтт Бомер, Гэвин Крил и Сьерра Маккормик.

Аmerican Horror Stories / Hulu / шоураннер — Райан Мерфи / в главных ролях — Мэтт Бомер, Гэвин Крил, Кая Гербер, Сьерра Маккормик / продолжительность — 16 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,3.

Что говорят критики. Decider рекомендует пересмотреть сериал и говорит, что новый формат помог авторам лучше сконцентрироваться на историях, персонажах и жутких элементах — как раз на том, что больше всего нравилось зрителям оригинальной франшизы. IGN пишет, что у первой истории сильное начало, однако нелепая концовка все портит.

Мюзикл-пародия «Шмигадун!»

О чем сериал. Джош и Мелисса вместе уже три года, но в последнее время — постоянно ссорятся и спорят. Чтобы наладить отношения, они решают отправиться в совместный поход. Посреди леса пара случайно наталкивается на странное местечко Шмигадун. Оно будто застряло в мюзикле 1940-х. Жители города носят старомодную одежду, а еще — постоянно поют. Джош и Мелисса решают ненадолго остаться в городе, считая, что все это — развлечение для туристов. Однако со временем узнают, что все не так просто. Они не смогут покинуть Шмигадун, пока не найдут свою «настоящую любовь». В главных ролях двое комиков — номинантка на премию «Эмми» Сесили Стронг и победитель этой же премии Киган-Майкл Ки.

Schmigadoon! / Apple Tv+ / шоураннеры — Чинко Пол, Кен Даурио / в главных ролях — Сесили Стронг, Киган-Майкл Ки, Аарон Твейт / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — 5,5.

Что говорят критики. The Observer говорит, что несмотря на все музыкальные паузы, Schmigadoon! удается довольно точно показать кризис отношений. The Globe and Mail считает, что сериал точно заставит улыбнуться.

Документальный сериал Catch and Kill: The Podcast Tapes

О чем сериал. Catch and Kill: The Podcast Tapes — новый проект известного американского журналиста Ронана Фэрроу. Он основан на одноименной книге Catch and Kill и подкасте Фэрроу, в которых он рассказывает, как расследовал преступления Харви Вайнштейна. Сериал содержит неопубликованные материалы, а еще — интервью с людьми, которые помогли Фэрроу разоблачить кинопродюсера — пострадавшими, свидетелями, другими журналистами и частными детективами.

Catch and Kill: The Podcast Tapes / HBO Max / шоураннер — Ронан Фэрроу / в главных ролях — Ронан Фэрроу / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% / рейтинг IMDb — 7,2.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter говорит, что у сериала не слишком интересная визуализация, однако он не дает заскучать. The Sydney Morning Herald называет его коротким, но захватывающим.

