Как люди полюбили собак? Зооархеологи выяснили, с чего началась их дружба в ледниковом периоде. Пересказываем статью Sapiens о находках ученых

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По данным разных лет, собаки — стабильно одни из самых популярных домашних животных украинцев. Немецких овчарок, йоркширских терьеров или просто беспородных собак можно встретить в каждой третьей или четвертой семье. С чего началась эта дружба? Свежие выводы зооархеологов свидетельствуют, что поводом приручить собаку — на тот момент еще волка — стали холод ледникового периода и мясная диета первобытных людей. Со временем собаки стали настолько важны для людей, что иногда им устраивали пышные похороны — такие же, как для знати. И на любом этапе развития человечества для собак находилась своя важная роль. С разрешения издания Sapiens пересказываем статью о самых свежих находках ученых.

Изображение древнегреческой мраморной таблички с подписью «Любимый пёс». Getty Images

Задолго до того как люди одомашнили коз и коров — и даже до своего первого урожая пшеницы или кукурузы, они приручили волков. Это был на сегодня уже вымерший вид волков, предок современных собак. В этом зооархеологи — ученые, которые на основании костей и ископаемых артефактов исследуют прошлое животного мира — не сомневаются. Как и в том, что причиной для сближения людей и волков стал ледниковый период.

Это было идеальное сотрудничество. В условиях жестких зим рацион наших предков состоял в основном из мяса добытых животных. К протеиновой диете человеческий организм не приспособлен, излишки пищи приходилось выбрасывать. Их и съедали волки, взамен помогая людям в охоте. Чувствительный нюх и физическая сила волков помогали успешно охотиться на крупных животных вроде дикого кабана. Поэтому, как показывают раскопки, 23 тысячи лет назад в Сибири волки уже жили рядом с людьми: их кости часто находят на одной территории. Зооархеологи предполагают, что часть волчат люди забирали себе в лагерь. Так и произошло приручение — волки превратились в собак. Когда через 10 тысяч лет человечество пришло из Сибири в Северную Америку, их уже сопровождали собаки.

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Ученые предполагают, что древние люди спали вместе с собаками и вместе грелись. А судя по отметинам на некоторых собачьих костях тех времен, иногда собак и съедали — видимо, в критические моменты, когда с едой было совсем тяжело, или в ритуальных целях. В целом же древние охотники почитали собак на уровне людей: попадаются богатые захоронения собак, полные украшений и разного рода вещей. Некоторых собак — возможно, успешных охотников, провожали на тот свет с пышными церемониями.

Со временем собаки выполняли все больше различных функций. Например, перевозили на себе или на санках разные полезные вещи. Охраняли двор от чужаков. Стерегли отары овец и стада коров — историки предполагают, что без собак животноводство могло бы развиваться по совсем другому пути. Псов даже использовали в войнах, в частности шумерской цивилизации.

«Собака — как швейцарский нож. Способная выполнять сотни ролей, она становилась для людей тем, чем те хотели в конкретный исторический момент», — говорит зооархеолог Анджела Перри. Вот только параллельно с тем, как охота переставала играть для человечества критически важную роль, снижался и статус собак. Все чаще их воспринимали в том числе как вредителей, способных украсть еду со стола или укусить ребенка. Жизнь собак перестала быть настолько важной, как раньше, поэтому все чаще люди их убивали.

Собак употребляли в пищу редко и только в отдельных регионах. Немало собачьих костей обнаружили на раскопках в развитом поселении бронзового века Ачемхоюк в современной центральной Турции, сотни — в древнегреческих Микенах. Там они могли быть полноценной частью рациона. Но все-таки тогда собак ели в исключительных случаях — или во время ритуалов, или перед военными действиями, «получая» таким образом сверхъестественные силы. С той же целью собак — чаще всего маленьких щенков — приносили в жертву богам. Поскольку происходило это редко, а регулярное употребление собак в пищу в большинстве культур было табуировано, ритуал приобретал особую сакральность.

Уже 7 тысяч лет назад собаки распространились по всему земному шару. Опубликованные в прошлом году в журнале Science результаты исследования генома ископаемых псов показали, что особенности собак менялись в соответствии с образом жизни и питания людей вокруг. Так, собаки, жившие среди фермеров Европы, отличались способностью переваривать крахмал, которого много в зерновых.

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До конца XX века бытовая необходимость в собаке почти сошла на нет. Охота превратилась в развлечение, дом может защитить сигнализация, одеяло или отопление согреют ночью, фермы автоматизированы. Осталась, по сути, единственная роль, с которой собака справляется лучше большинства других животных и технологий — роль компаньона, что была у нее с самого начала.



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