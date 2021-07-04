Эх! Украина разгромно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 и выбыла из турнира. Вот как мы пытались и не смогли — поскорей бы это забыть
- Авторы:
- Сергей Пивоваров, Евгений Спирин
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gettyimages.com
Сборная Украины по футболу проиграла Англии со счетом 0:4 в четвертьфинале Евро-2020. Британцы открыли счет уже на четвертой минуте. После этого украинцы пытались отыграться и имели несколько шансов. В начале второго тайма англичане забили два быстрых гола, а к середине довели счет до разгромного. На этом сборная Украины выбывает из турнира, а Англия встретится в полуфинальном матче с Данией седьмого июля.