Эх! Украина разгромно проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 и выбыла из турнира. Вот как мы пытались и не смогли — поскорей бы это забыть

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Сборная Украины по футболу проиграла Англии со счетом 0:4 в четвертьфинале Евро-2020. Британцы открыли счет уже на четвертой минуте. После этого украинцы пытались отыграться и имели несколько шансов. В начале второго тайма англичане забили два быстрых гола, а к середине довели счет до разгромного. На этом сборная Украины выбывает из турнира, а Англия встретится в полуфинальном матче с Данией седьмого июля.

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com

gettyimages.com