АААААА! Украина обыграла Швецию 2:1 и впервые в истории выходит в 1\4 финала Евро. ААААА !!! Вот как мы играли, болели и радовались — это просто невероятно!
- Авторы:
- Сергей Пивоваров, Евгений Спирин
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Стас Козлюк \ Бабель
Сборная Украины по футболу обыграла Швецию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Основное время завершилось вничью — 1:1, уже на первых минутах овертайма шведы остались в меньшинстве из-за грубого фола, а за несколько минут до финального свистка Артем Довбик забил победный гол. Украина встретится с Англией третьего июля в матче за путевку в полуфинал турнира. Мы болели за сборную, плакали, радовались и очень переживали. Вот как это было в фотографиях.