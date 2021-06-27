Всю неделю в Киеве проходит «Книжный Арсенал». Просто 15 очень ярких фотографий с одного из самых больших литературных фестивалей Европы

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Стас Козлюк \ Бабель

Сегодня последний день Х юбилейного «Книжного Арсенала». Он стартовал в среду, 23 июня, и объединил в себе 261 событие. В этом году из-за пандемии билеты можно было купить только онлайн, а абонемента на все дни вообще не было. На «Арсенале» побывали сотни авторов и тысячи посетителей. Свои новые книги представляли Тарас Прохасько, Юрий Издрык, Сергей Жадан, Оксана Забужко, Юрий Андрухович и другие современные украинские авторы. Вот как покупали, презентовали и продавали книги на самом большом литературном фестивале — в фотографиях Стаса Козлюка.

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Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель

Стас Козлюк \ Бабель