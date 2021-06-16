Прошли переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным. Для первого это дело не новое — почти 40 лет он пытается договориться с Москвой. О встречах Байдена с советскими и российскими лидерами — коротко

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Youtube / CNN

Сегодня прошла первая встреча Джо Байдена в качестве американского президента с главой России Владимиром Путиным. Вокруг виллы Ла Гранж в Швейцарии, где происходили переговоры, возвели двойной забор, запретили парковку и ограничили полеты. На встрече, которая продлилась более четырех часов, должны были обсудить разные вопросы — от предположительно организованных при участии России хакерских атак до возможного вмешательства РФ в американские выборы, от российско-украинской войны до заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Незадолго до встречи стороны обменялись острыми комментариями в интервью. У президентов не было совместного обеда, пресс-конференцию тоже каждый даст отдельно. Это не первые серьезные переговоры Байдена с российскими властями — уже почти 40 лет он пытается достичь договоренностей сначала с советским, а потом с российским руководством. В основном переговоры касались общего сокращения арсеналов оружия. Рассказываем о трех главных попытках Байдена наладить контакт с Кремлем.

Первая попытка. 1979 год

В первый раз сенатор Джо Байден приехал в СССР в 1973 году, однако визит был ознакомительным, важных переговоров не проводили. В 1979-м Байден возглавил американскую делегацию в СССР. Делегаты пытались убедить советское руководство присоединиться к SALT-II — программе сокращения запасов стратегического вооружения. Начались переговоры непросто. «Президент [Леонид] Брежнев оказался болен серьезнее, чем мы думали. Он извинился и покинул встречу вскоре после ее начала, передав слово [председателю Совета министров СССР Алексею] Косыгину, — вспоминал Байден в речи перед московскими студентами в 2011 году. — Косыгин сразу сказал: “Начнем с того, что мы не доверяем вам, а вы — нам. И у обоих для этого есть веские основания”».

В интервью советскому телевидению по итогам разговора Байден был оптимистичным: «Перспективы советско-американских отношений хорошие, — говорил тогда он. — Но надо принять SALT-II, что улучшит эти отношения».

Чем закончилось: советская сторона подписала договор, но американский Сенат медлил с его принятием. В декабре 1979 года СССР ввел войска в Афганистан, и президент США Джимми Картер в знак протеста отозвал SALT-II из Сената.

Вторая попытка. 1984—1988 годы

Следующий президент США Рональд Рейган отправил Байдена в Москву договариваться об участии в программе START, тоже посвященной сокращению стратегического оружия. Встреча была непубличной: поскольку предварительная договоренность завершилась коллапсом, обе стороны были осторожными. В отличие от Байдена, который, как потом стало известно, на встрече нагрубил директору советского «Института США и Канады» Георгию Арбатову. «Хорошо, Георгий, кончайте с этим бредом, — цитирует его слова в статье 1986 года The Washington Post. — Ваша экономика в тупике, ваша философия мертва, никто уже не купится на ваши песни и пляски».

Через четыре года переговоры прошли публично и касались ядерного оружия среднего радиуса действия — так называемого пакта INF как части программы START.

Джо Байден (первый справа) и руководитель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (первый слева) на переговорах в 1988 году. Eduard Pesov / TASS / Getty Images

Чем закончилось: чем ближе к распаду СРСР, тем активнее происходила ратификация программы START. В июле 1991 года президенты Джордж Буш и Михаил Горбачев подписали договоренность о первом ее этапе.

При президенте Борисе Ельцине договор действовал. Однако 2001 году Россия, уже при Владимире Путине, вышла из него в ответ на планы президента Джорджа Буша — младшего выйти из другого договора — о сокращении количества баллистических ракет. В 2002-м Буш и Путин подписали договор SORT, по которому обе страны обязались на две трети сократить свой ядерный потенциал. После подписания соглашения Буш встретился с Байденом и пошутил: «Что ж, ты получил свой договор. Теперь ты мой должник».

США вышли из INF 2 августа 2019 года — после того, как Россия испытала новый вид ядерной боеголовки.

Третья попытка. 2009—2011 годы

Вскоре после нападения России на Грузию на Мюнхенской конференции по безопасности Байден, уже вице-президент США, выступил с речью, в которой призвал нажать на кнопку Reset в российско-американских отношениях. «США и Россия могут не соглашаться, но все равно сотрудничать там, где наши интересы совпадают, — сказал тогда он. — А они совпадают во многих точках». Так началась политика «перезагрузки», за которую выступали Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Роль Байдена снова свелась к переговорам о сокращении вооружений. В августе 2010 года он начал, по словам Обамы, «работать днем и ночью» над заключением нового договора об уничтожении ядерных запасов. В марте 2011-го Байден встретился с Путиным. Во время встречи он отметил: «Господин Путин, я смотрю вам в глаза — и мне кажется, что у вас нет души, — пересказал он свои слова в материале журнала The New Yorker. — Тот улыбнулся мне и ответил: “Мы поняли друг друга”».

Чем закончилось: с началом российско-украинской войны отношение Байдена к России стало более категоричным. В 2015 году он снова выступил на Мюнхенской конференции, где сказал: «Путин должен понимать: раз изменился он, меняется и наша позиция. Мы перешли от перезагрузки этих важных отношений к отстаиванию ключевых принципов, на которых базируется свобода и безопасность Европы. Скажу еще раз: границы — незыблемы, нет никаких сфер влияния, каждая страна имеет право сама выбирать себе союзников. Я могу повторять это сколько угодно раз».

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За день до сегодняшней встречи Байдена спросили: «Как вы вообще можете доверять Путину?» «Это не о доверии, это о договоренностях, — ответил он. — Когда вы подписываете договор, то не говорите: “Я вам доверяю”. Вы говорите: “Вот чего я жду. А если вы нарушите условия соглашения, которое мы заключили, мы его расторгнем”». И добавил, что нарушение условий может быть невыгодным и для Путина.

А вот донаты — это как раз о доверии к «Бабелю» и качественной журналистике!