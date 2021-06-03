158 лет назад родился создатель ЗУНР Евгений Петрушевич. Вспоминаем, что говорили о нем современники — критики и соратники, от Владимира Винниченко до Костя Левицкого

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Каролина Ускакович / «Бабель»

158 лет назад, 3 июня 1863 года, родился один из создателей Западно-Украинской Народной Республики Евгений Петрушевич. Петрушевич годами отстаивал интересы украинцев в австрийском парламенте, а после свержения империи Габсбургов инициировал объединение Галичины, Буковины и Закарпатья в единое государство. Он был президентом, а потом диктатором ЗУНР. Боролся за ее независимость от Польши, из-за чего конфликтовал с Директорией УНР после подписания Акта Объединения двух государств. Петрушевич был юристом по профессии и почти не оставил после себя публицистических произведений — лишь заявления, меморандумы и другие политические документы. Однако современники часто писали о нем. Некоторые из них называли его «кулуарным героем» и узурпатором и обвиняли в том, что он назначает родственников на государственные должности. Другие называли Петрушевича благородным человеком и джентльменом. «Бабель» собрал самые интересные цитаты о диктаторе ЗУНР и рассказывает, что о нем говорили Владимир Винниченко, Кость Левицкий, Михаил Лозинский и другие исторические деятели.

Виктор Завадский, юрист, член аппарата Министерства юстиции УНР (с января 1919 года): «Мне редко приходилось встречать столь воспитанного, сдержанного и благородного человека, как г-н Петрушевич, который был долгое время послом в Венском парламенте; очевидно, эта школа, вместе с природной выдержкой, и принуждала его к крайней лояльности, не позволяя вмешиваться в дела земли, на которой он не был хозяином».

Осип Назарук, секретарь Всеобщей украинской рады (с 1915 года), делегат Украинской национальной рады ЗУНР (с 1918-го), Уполномоченный по делам прессы и пропаганды при правительстве ЗУНР (с 1919 года): «Нутро в нем было хорошее: производил впечатление честного человека и с тактом. Но на вече не ездил, только очень редко, не читал ничего, кроме газет и романов (с женщиной, которую любил). За все годы нашего знакомства (десять лет!) слышал от него только одно высказывание, напоминающее мысль: “Я эволюционист”. [...] Вторая его особенность — упрямство, иногда производившее впечатление энергичности. Вынесение его во главу нации [...] ударило ему в голову; надо признать, что позже, чем Петлюре. У Петлюры болезнь цезаризма (без силы, если бы она хотя бы была при силе!) проявляется остро уже в Каменце. У Петрушевича лишь в Вене. Не терпел аргументации».

Василий Кучабский, историк, военный деятель. В 1914—1916 годах — сотник Легиона Украинских сечевых стрельцов. В 1918-м был старшиной куреня: «Провинциального адвоката и одновременно основную фигуру западно-украинской национально-демократической партии, бывшего члена Венского парламента, как человека дт. [диктатора] Петрушевича характеризовали достойные уважения черты, такие как кристальная честность и беспристрастность в стиле идеального нотариуса и хранителя печати, а также тесно с этим взаимосвязанная и упрямая непреклонность, которую нередко ошибочно называют «характером». Уже из-за непоколебимости Е. Петрушевич не подходил на роль государственного деятеля».

Владимир Винниченко, председатель Директории УНР (1918—1919): «[...] Национальная рада и Государственный секретариат вынуждены были бросать нефть и бежать за Збруч. Убегая, по пути на мосту в Залещиках, они в беспомощности и в панике передали все полномочия одному человеку — Е. Петрушевичу, назвав его «диктатором». Кучка крестьян, кулуарных борцов узурпировала власть и передала ее одному кулуарному герою. Он имел теперь «право» распоряжаться судьбой и жизнями той несчастной сотни тысяч людей, что слепо слушались своих недостойных поводырей и пошли за ними».

Правительство ЗУНР в Каменец-Подольском, 1919 год. Wikimedia

Что известно о Евгение Петрушевиче Евгений Петрушевич родился 3 июня 1863 в Буске (сейчас Львовская область), в семье греко-католического священника. Учился в местной школе, затем поступил в Академическую гимназию во Львове. После этого закончил юридический факультет Львовского университета имени Франца I и стал адвокатом.

Некоторое время Петрушевич работал во Львове, затем переехал в Сокаль. Там занимался юридической практикой, а также заинтересовался общественной деятельностью — открыл местный отдел «Просвіти», клуб, несколько школ и читален.

В 1899 году Петрушевич вступил в Украинскую национально-демократическую партию. С 1907 году отстаивал интересы украинцев в австрийском парламенте. Сначала был депутатом, в 1910 году стал послом Галицкого сейма, а после начала Первой мировой заменил Левицкого на должности председателя Украинской парламентской репрезентации.

В 1918 году, после распада империи Габсбургов, Петрушевич стал одним из инициаторов объединения Галичины, Буковины и Закарпатья в Западно-Украинскую Народную Республику. Был президентом ЗУНР, а с июня 1919 года стал диктатором и исполнял обязанности президента и главы правительства.

После Акта Объединения Петрушевич вошел в состав Директории, однако разошелся во взглядах с Симоном Петлюрой и считал возможным союз с русскими войсками «белого» генерала Антона Деникина. Когда УНР заключила с поляками союз против большевиков и признала аннексию ими земель ЗУНР, Петрушевич переехал в Вену. Он возглавил правительство ЗУНР в изгнании и несколько лет пытался восстановить независимость дипломатическими методами. После того как в 1923 году Галичина официально вошла в состав Польши, распустил правительство.

Иван Боберский, глава отдела военной прессы Государственного секретариата ЗУНР (1918—1920), представитель правительства ЗУНР в США и Канаде (с 1920 года): «Сейчас я стал у столба, за толпой слушателей возле окна, чтобы записывать, что услышу и увижу. Говорит д-р Евгений Петрушевич, высокий ростом мужчина с короткими усами, мягкими волосами, зачесанными назад. Лоб у него выступает вперед, лицо худощавое и скучное, глаза без блеска. Говорит спокойно, ровным скучным голосом без быстрых заметок, как у Назарука, без крылатых фраз, как у Цегельского, без широкого кругозора, как у Ганкевича. Передняя часть зала заполнена людьми, у входа людей меньше, слышу отчетливо каждое слово оратора, говорит медленно и старается, чтобы его слова были для всех понятны».

Кость Левицкий, председатель первого правительства (Государственного секретариата) ЗУНР. С 1920 года в Вене — министр иностранных дел ЗУНР: «[Петрушевич] проявлял большую энергию в самых важных минутах наших освободительных соревнований. Среди послов принадлежал к деятелям острого тона».

Михаил Лозинский, член Украинской национальной рады ЗУНР (с 1919 года): «Что касается личности — президенту Петрушевичу не хватало того, что делает политических лидеров ценными независимо от их ведущего положения. Возьмем к примеру Масарика: он как профессор, ученый, публицист, политик имеет свою личную ценность независимо от того или иного политического положения, которое занимает в этот момент. Так же — проф. Грушевский. Таких примеров можно было бы привести множество. Никакой личной нет ценности у Петрушевича, который, если ограничиваться чисто политической сферой, ни как агитатор и организатор, ни как парламентарий и государственный деятель ничем особенным не отличился».

Лев Левицкий, член Украинской национальной рады ЗУНР (с 1918 года): «Г-на Президента д-ра Петрушевича окружили, пользуясь семейными связями, люди молодые, в политике вовсе не образованные, но имеющие склонность к интригам. В ближайшем окружении Президента два его племянника — один со стороны брата, второй со стороны сестры, и двое-трое их личных друзей — все они были полными нулями в народной жизни до предпоследнего года. Дела народные решаются не компетентным собранием избранных, опытных представителей, а в тесном кружке этих нескольких человек. Они принимают решения об использовании фондов, номинациях, миссиях, послах, актах политических и прочем. Даже т. н. «уполномоченные» — вроде и министры — не имеют здесь [права] голоса, поскольку не относятся к тому тесному личному кружку».

Лев Чикаленко, секретарь Украинской центральной рады, в 1920 году — кандидат на должность министра труда в правительстве Украинской Народной Республики: «Перехожу к делу. Ставлю вопрос ребром: коротко и ясно. С его ли ведома сложились события в Киеве так, как они сложились?

— Да! С добровольческой армией биться не будем.

— Почему? — спрашиваю.

— У нас нет сил, за ними вся Россия...

Со сдержанным негодованием доказываю, что это ошибка. [...] Ничто, очевидно, до сознания диктатора не доходит. Наконец слышу другое «доказательство» того, что против Добрармии невозможно галичанам воевать: “За Деникиным стоит целая Антанта, а на конфликт с ней мы не пойдем”. Опять пытаюсь познакомить диктатора с нашим надднепрянским опытом. Вспоминаю последние дни Скоропадского, вспоминаю Одессу, Григорьева, который гнал ту «Антанту», как хотел... Ничего. Только все меньше кротости в лице диктатора и все больше сухости, усталости или скуки...»

Ярослав Окуневский, военный врач, главнокомандующий по санитарным делам Государственного секретариата ЗУНР в 1919—1922 годах: «Лицо у него белое, как из мрамора высеченное, выразительное, черты правильные, как на тех греческих камеях. Глаза в глубоких ямках, словно бы всегда в глубину своей души обращенные. Стройный, высокий ростом. Элегантность врожденная. Тип секционшефа в министерстве иностранных дел, тех давних предвоенных времен. Джентльмен от стоп до головы, так и чувствуется».

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