68 лет назад состоялась коронация Елизаветы II. Вот 15 ярких фото церемонии — многотысячное шествие, первая телетрансляция, тяжелая корона и шаловливый принц Чарльз

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Второго июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II. На престол она официально взошла 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца короля Георга VI. Ее правление длится 69 лет и 116 дней — рекордный срок в истории Великобритании. Коронация Елизаветы стала последней в британской истории ХХ века и первой, которую полностью транслировали в прямом эфире по телевидению. Событие освещали тысячи журналистов из почти ста стран мира. Зрители еще за сутки занимали удобные места на пути церемониального шествия новой королевы и ее свиты. Елизавета жаловалась на жесткую карету, неудобное платье и тяжелую корону. А ее старший сын, на тот момент четырехлетний принц Чарльз чуть не уронил корону и тем самым едва не сорвал церемонию. «Бабель» вспоминает, как проходила коронация Елизаветы II в ярких архивных фото.

Маршрут шествия по Лондону проложили таким образом, чтобы новую королеву смогли увидеть как можно больше людей. Расстояние в 7,2 километра около 30 тысяч участников процессии преодолели за два часа. На фото: шествие в честь коронации Елизаветы II в Лондоне 2 июня 1953 года. Rolls Press/Popperfoto / Contributor / Getty Images

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Люди занимали лучшие места на пути следования процессии за сутки до начала церемонии коронации Елизаветы II. На фото: миссис Берч и ее восьмилетний сын Джон, которые ночевали неподалеку от Букингемского дворца, 2 июня 1953 года. Reg Burkett / Stringer / Getty Images

Мест на пути церемонии хватило не всем желающим, поэтому люди устраивали свои торжества в честь коронации в разных районах Лондона. На фото: девочка на массовых торжествах во время празднования коронации Елизаветы II в лондонском промышленном районе Ист-Энд, 2 июня 1953 года. John Chillingworth / Stringer / Getty Images

Во время шествия за порядком следили около семи тысяч полицейских. На фото: полицейский кордон во время церемонии коронации Елизаветы II, 2 июня 1953 года. Arthur Tanner / Stringer / Getty Images

Это первая и пока единственная в истории Британии церемония коронации, которую полностью транслировали по телевидению. Прежде снимать внутри Вестминстерского аббатства не разрешали. Только в Великобритании ее посмотрели 27 миллионов человек. Всего же событие освещали более двух тысяч журналистов из почти ста стран. На фото: пилоты снимают кинохрони… NBC / Contributor / Getty Images

Коронации монархов проходят в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. На голову Елизавете возложили корону Святого Эдуарда, изготовленную в 1661 году. Он сделана из чистого золота и весит более двух килограмм. Королева примеряла ее перед церемонией, чтобы привыкнуть к массивному украшению. Она не могла спокойно опустить голову вниз и прочесть речь —… Hulton Archive / Staff / Getty Images

После примерки Елизавета отложила корону и отвлеклась на приготовления к церемонии. В это время четырехлетний принц Чарльз схватил ее. Он мог уронить тяжелую корону, которая наверняка бы повредилась при падении, а из-за этого могла сорваться церемония. Но одна из фрейлин это заметила и забрала корону. На фото: принц Чарльз со своей тетей принцессой… Hulton Deutsch / Contributor

После коронации Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца уже в Короне Британской империи, которая была чуть легче. На фото: королева Елизавета II с принцем Филиппом на балконе Букингемского дворца, 2 июля 1953 года. Keystone Features / Stringer / Getty Images

Бабушка Елизаветы, королева Мария, не дожила несколько месяцев до коронации. В своем завещании она попросила, чтобы ее смерть не повлияла на планирование церемонии и мероприятие провели в соответствии с графиком. На фото: королева Елизавета II с другими членами британской королевской семьи и иностранных королевских домов в Тронном зале Букингемског… Popperfoto / Contributor / Getty Images

Платье для церемонии создал придворный модельер Норман Хартнелл. Оно было сшито из белого атласа и украшено гербами Великобритании и Содружества Наций, вышитыми золотыми и серебряными нитками. По словам королевы, платье было очень неудобным. Она вспоминает, что «в какой-то момент просто не могла двигаться». На фото: Елизавета II в коронационны… Print Collector / Contributor / Getty Images

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Британскую королеву хранит бог, а нас — ваши донаты!