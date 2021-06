Смотрю новости из Палестины и не понимаю, что происходит. Почему там всегда война? Пять книг и фильмов, которые помогут узнать больше об арабо-израильском конфликте

Тексты

The Spy

На Ближнем Востоке снова война. Уже вторую неделю подряд боевики ХАМАС выпускают ракеты по Израилю, а тот обстреливает сектор Газа в ответ. От обстрелов в регионе погибли более 200 человек. В Израиле — 12. Что происходит? Почему Израиль и Палестина всегда воюют? «Бабель» рекомендует пять книг и пять фильмов, которые помогут лучше разобраться в конфликтах на Ближнем Востоке.

КИНО



«Шпион»

О чем сериал. 1960-е годы. Агент «Моссада» Эли Коэн приезжает в Сирию, выдавая себя за сирийского бизнесмена Камиля Амина Таабета. Он живет в Дамаске, где устраивает вечеринки для местной элиты и постепенно входит в доверие ко многим влиятельным сирийцам, в частности, к будущему президенту страны Амину аль-Хафезу. Коэн получает доступ к сирийским государственным тайнам, которые передает израильтянам, рискуя жизнью. В основе «Шпиона» — реальная история о легендарном агенте «Моссада» Эли Коэне. В главной роли — звезда «Бората» Саша Барон Коэн.

The Spy / 2019 / шоураннер — Гидеон Рафф / в главных ролях — Саша Барон Коэн, Ноа Эммерих, Хадар Ратсон Ротем / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 86%.

Что говорят критики. Hollywood Reporter говорит, что «Шпион» — захватывающая история, которая особенно впечатляет, если учесть, что большинство изображенных событий — реальные. London Evening Standard отмечает, что «Шпион» — яркая демонстрация актерского таланта Саши Барона Коэна.

«Хаос»

О чем сериал. В прошлом Дорон служил в «Шабаке» под прикрытием. Теперь — ведет мирную жизнь и воспитывает двоих детей. Все меняется, когда Дорон узнает, что палестинский террорист Абу Ахмад, которого он якобы убил полтора года назад, на самом деле жив и собирается посетить свадьбу своего брата Башира. Дорон возвращается на службу, чтобы помочь поймать Абу Ахмада. В фокусе сериала «Хаос» несколько сюжетных линий — Дорона и его подразделения, а также Абу Ахмада и его семьи.

Fauda / 2015—2020 / шоураннеры — Лиор Раз, Ави Иссахаров / в главных ролях — Лиор Раз, Рона-Ли Шимон, Летиция Эйдо, Ицик Коэн / продолжительность — 30 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что сериал описывает события с израильской точки зрения и не показывает полную картину палестино-израильского конфликта. Decider, в свою очередь, отмечает, что «Хаос» демонстрирует эмпатию к персонажам по обе стороны конфликта.

«Мюнхен»

О чем фильм. 1972 год. Палестинская организация «Черный сентябрь» захватывает в заложники и убивает 11 израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене. Чтобы отомстить террористам, правительство Голды Меир организовывает операцию в ответ. Управлять ею поручают агенту Авнеру Кауфману. Вместе с командой он должен найти и уничтожить 11 вражеских целей. Однако, по мере того как количество убийств растет, перед Авнером возникает моральная дилемма. В основе «Мюнхена» — книга «Месть» канадского писателя Джорджа Джонаса. Она основывается на воспоминаниях участника операции «Гнев Божий», бывшего агента «Моссада» Юваля Авива.

Munich / 2005 / режиссер — Стивен Спилберг / в главных ролях — Эрик Бана, Дэниел Крейг, Айелет Зурер / продолжительность — 2 часа 44 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 78%.

Что говорят критики. Журнал Empire называет «Мюнхен» самым сложным фильмом Стивена Спилберга. CNN говорит, что это проникновенная, эмоционально изнурительная работа, которая решается задавать вопросы, на которые нет простых ответов.

«Рай сегодня»

О чем фильм. Палестинцы Саид и Халед — лучшие друзья. Они живут в Наблусе и работают механиками. Однажды их товарищ Джамал обращается к ним с предложением организовать теракт в Тель-Авиве. Саид и Халед соглашаются. Однако когда вооруженные поясами со взрывчаткой мужчины пытаются пересечь границу, их замечает израильский патруль. Друзья разделяются. Саиду удается попасть в Израиль. Халед возвращается на базу террористов. В отличие от друга, который готов умереть за освобождение своей страны, он начинает все больше сомневаться в своем решении. «Рай сегодня» — первый палестинский фильм, номинированный на «Оскар».

Paradise Now / 2005 / режиссер — Хани Абу-Ассад / в главных ролях — Али Сулиман, Любна Азабаль, Каис Нашиф / продолжительность — 1 час 31 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 89%.

Что говорят критики. Orlando Sentinel отмечает, что лента рассказывает о палестинской стороне конфликта больше, чем любая другая. Los Angeles Times называет фильм мощной, острой и провокационной драмой.

Документальный фильм «Зеленый принц»

О чем фильм. 1996 год. Мосаба Хассана Юсефа, сына одного из основателей организации ХАМАС Хассана Юсефа, арестовывают за контрабанду оружия. Во время длительного допроса израильские разведчики предлагают Мосабу сотрудничать с ними и шпионить в их пользу. Тот соглашается, не имея никакого намерения выполнять обещание, однако впоследствии узнает больше о террористических актах ХАМАС. Мосаб становится одним из лучших информаторов Израиля под кодовым именем «Зеленый принц». В основе документального фильма автобиография Мосаба Хассана Юсефа. Он работал на израильские спецслужбы более 10 лет.

Green Prince / 2014 / режиссер — Надав Ширман / в главных ролях — Мосаб Хассан Юсеф, Хассан Юсеф / продолжительность — 1 час 41 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 77%.

Что говорят критики. Independent отмечает, что, в зависимости от точки зрения, лента Надава Ширмана — это либо история о героизме и дружбе, либо история ужасной измены. The Guardian считает ленту увлекательной шпионской документалкой.



КНИГИ



«Израильско-палестинский конфликт: спорные истории»

The Israel-Palestine Conflict: Contested Histories / 2011 / автор — Нил Каплан.

О чем книга. Научно-популярная работа политолога и историка, доктора Нила Каплана из университетов Макгилла и Конкордия в Канаде. Каплан рассказывает историю Палестины последних 130 лет и историю арабо-израильского конфликта, не принимая чью-то сторону, а просто суммируя факты и анализируя основные проблемы, которые не дают конфликту разрешиться миром. Несмотря на определенные субъективные выводы автора, книга остается научной — к ней прилагаются 28 страниц библиографии, где можно проверить все факты, о которых говорит Каплан.

Что говорят критики. Профессор Пол Шам из Университета Мэриленда отметил, что эту книгу можно рекомендовать студентам как вступление в современную истории Палестины — Каплан не перегружает текст датами и именами, а просто дает понимание истоков и этапов конфликта.

«Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций»

Rise and Kill First: The Secret History of Israelʼs Targeted Assassinations / 2018 / автор — Ронен Бергман.

О чем книга. История израильских спецназовцев и их секретных операций от журналистов-расследователей и военного аналитика Ронена Бергмана. Автор начинает с истории первых еврейских боевых групп в Палестине начала ХХ века, рассказывает о точечных ликвидациях в Иране, Сирии, Египте, Германии. Отдельно описывает тактику таких ликвидаций: «Отравленная зубная паста, за месяц убивающая цель, вооруженные дроны, взрывные мобильные телефоны, запасные шины с дистанционно управляемыми бомбами, убийства вражеских ученых и обнаружение тайных любовников мусульманских священнослужителей». Бергман получил информацию напрямую со слов израильских разведчиков, проведя десятки интервью, а также из документов.

Что говорят критики. Книга получила награду National Jewish Book Awards в 2018 году и попала в список бестселлеров New York Times. Бывший аналитик ЦРУ Кеннет Поллак назвал книгу довольно правдивой, исходя из практики спецслужб, и отметил, что автор верно сформулировал вывод — точечные ликвидации врагов иногда нужны, но они «снимают симптомы, а не лечат болезнь», и не решают проблемы глобально.

«Шесть дней войны: июнь 1967 и создание современного Ближнего Востока»

Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East / 2002 / автор — Михаэль Орен.

О чем книга. Шестидневная война 1967 года стала причиной многих территориальных претензий и конфликтов на Ближнем Востоке. Тогда Израиль, разгромив на трех разных фронтах Египет, Сирию, Иорданию и Ирак, занял Голанские высоты, Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Книгу Михаэля Орена об этих событиях до сих пор называют одной из лучших. Орен — историк и политик, родился в Нью-Йорке, а затем был депутатом кнессета и послом Израиля в США.

Что говорят критики. «Шесть дней войны» получила книжную премию Los Angeles Times и вошла в список бестселлеров New York Times. Книга получила награду National Jewish Book Awards в 2003 году. The New York Times Book Review отмечает, что Орен поработал в том числе с арабскими источниками, что придало книге сбалансированности.

«Дом моего отца»

My Fatherʼs House / 1975 / автор — Игаль Алон.

О чем книга. Мемуары Игаля Алона — одного из основателей и первых военных командиров Израиля. Алон родился в 1918 году, но описывает не только те события, которые видел сам, но и историю своего отца, который приехал в Палестину в 1882 году среди первых еврейских переселенцев. Позже Алон будет командиром подпольной боевой организации «Хагана», которая в 1948 году станет основой новой Армии обороны Израиля. Затем будет работать в правительстве — министром труда и главой МИД.

Игаль Алон написал несколько книг мемуаров — о создании Израиля и арабо-израильских войнах. А вот «Дом моего отца» — это история первых волн репатриации евреев в Палестину и закладки фундамента будущего государства.

«Страна стартапов. История израильского экономического чуда»

Start-up Nation: The Story of Israelʼs Economic Miracle / 2009 / авторы — Дэн Сенор, Сол Сингер.

О чем книга. Взгляд на современный Израиль с точки зрения экономики. Журналист Сол Сингер и политический обозреватель Дэн Сенор исследовали основные компоненты, из которых состоит экономика страны, у которой в начале существования почти не было ресурсов и промышленности. Они пришли к выводу, что основной компонент — инновации, изобретения и оригинальные технические и бизнес-решения. Сенор отмечал, что не хотел писать книгу, которая стояла бы в магазинах в разделе «Иудаика» или «Ближний Восток», поэтому коснулся сугубо деловых и экономических вопросов, без погружения в политическую проблематику региона.

Что говорят критики. Автор «Шести дней войны» Михаэль Орен, о котором мы уже упоминали, советует эту книгу всем, кто интересуется темой Ближнего Востока.