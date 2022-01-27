Боюсь читать новости, пакую «тревожный чемоданчик», переживаю о детях. Я паникер? Это вообще нормально? Нормально! — методичка полезных советов от психоаналитика Натальи Улько (и немного опыта Израиля)

Польза

Ferrum Alien / «Бабель»

Несколько месяцев Россия стягивает войска к украинской границе и шантажирует мир войной. Западные союзники и президент предупреждают о планах России взять Харьков и Киев, разведка — о возможных провокациях. Каждый день десятки таких новостей у многих украинцев вызывают тревогу и заставляют чувствовать себя беспомощными. Редакция «Бабеля» — не исключение. Чтобы справиться с этими чувствами, мы пишем полезные тексты. Вот «польза» о том, как подготовить к войне себя и свое жилище, а вот текст о теробороне — как туда вступить, что брать с собой и что нужно уметь. Теперь корреспондент «Бабеля» Маша Жартовская поговорила с психоаналитиком Натальей Улько. Она кризисный психолог, работает с участниками АТО, стажировалась в Израиле и разбиралась, как нормально жить в условиях постоянной угрозы войны. Нам Улько рассказала, как не стоит говорить о войне с детьми, почему не нужно пытаться брать ситуацию под контроль и как власть должна говорить с людьми, чтобы не было страшно. Главные тезисы беседы.

Израильские специалисты исследовали состояние населения в травматических ситуациях. 20% — быстро ориентируются и начинают эффективно действовать. 10% — впадают в шок и панику. 70% — ждут, пока им скажут, что делать, и ищут нужную информацию. В критической ситуации поведение и организованность последних играют важную роль.

На критическую ситуацию в первую очередь реагируют наши эмоции. Эмоциональный импульс на шесть секунд опережает умственное включение. Дальше мы начинаем думать, а потом — что-то делать или, наоборот, делать, а потом думать. Наши эмоции, мысли и поведение взаимодействуют между собой попарно и влияют друг на друга. Поэтому в критических ситуациях люди часто действуют хаотично, например, бегут покупать еду, которая не защитит от угрозы для жизни.

Важно правильно оценивать свои возможности. Можно подготовить документы и необходимые вещи, можно договориться с близкими о месте встречи на случай отключения связи, можно заправить автомобиль. Все это не гарантирует безопасность — например, если начнется бомбежка, вы вряд ли воспользуетесь машиной. Нужно принять, что вы не контролируете ситуацию, но контролируете себя в ситуации.

Как справляться с тревожностью — жить по привычному режиму дня, который человек в силах контролировать. Это теория Виктора Франкла — в условиях неопределенности делать, что можешь и не думать о худшем сценарии. Сам Франкл чудом избежал смерти в немецком концлагере, когда казалось, шансов выжить не осталось. Человек может адаптироваться к любым условиям, но только когда примет реальность ситуации.

Главная ошибка — не признавать страх возможного вторжения или войны. Неправильно говорить: это выдумка, ничего такого не случится.

Власть должна признать, что люди имеют право на тревогу. Взрослая позиция — обозначить ситуацию и объяснить, что конкретно и кто с этим сейчас делает. Должна быть понятная связка — существующий кризис, действия по его разрешению и надежда на будущее. Надежда должна быть четко связана с действиями сегодняшнего дня.

В Израиле многие критические ситуации комментируют не члены правительства или президент, а профильный специалист. Уровень доверия к таким людям во время кризиса выше. Это правильная практика.

Общаясь с детьми, не отрицайте опасность — ребенок тоже имеет право на тревогу. «Ты не должен бояться» — фраза, которую вы не должны говорить. Не делайте вид, что ничего не происходит — это усугубляет страх. Говорите об опасности, войне, смерти, но без подробностей и простым языком.

Защищайте детей не столько от реальной опасности, сколько от того, что им кажется реальным, и будьте готовы к сложным вопросам. Например: «Если начнется война и мама умрет, ты возьмешь меня с собой?» Неправильный ответ: «Прекрати! Такого не случится!» Правильный: «Да, я тебя заберу, но будем надеяться, что этого не случится, потому что военные нас защищают». Постоянно напоминайте ребенку, что о его защите думает много людей и им можно доверять.

С подростками нужно общаться, как с людьми, которые могут поддержать и помочь. Дайте им понять, что их ресурсы важны и полезны. Пусть складывают документы, собирают вещи и чувствуют, что они тоже влияют на ситуацию.

«Бабель» не заражает вас тревожностью и надеется на взаимность.