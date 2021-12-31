Надоело просто читать новости о вторжении России — хочу записаться в тероборону! Придется жить в казарме? А оружие дадут? Инструкция «Бабеля»

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Война с Россией длится уже восьмой год, однако с весны 2021 года РФ начала стягивать войска к украинским границам. По состоянию на декабрь там находятся около 265 тысяч военных — 122 тысячи стоят за 200 километров от границы, еще 143 тысячи — за 400 километров. В последний месяц о российском вторжении говорят западные и украинские разведчики, СМИ и аналитики. На фоне таких новостей очень легко впасть в панику и начать собирать чемоданы. А можно готовиться защищать себя и свой город, записавшись в ряды территориальной обороны (ТрО). Ведь именно тероборона в случае вторжения будет помогать регулярной армии защищать города. «Бабель» поговорил с бойцами ТрО — старшим солдатом Алексеем Бидой и младшим лейтенантом Евгением Лешаном, и в подробной инструкции рассказывает, что нужно, чтобы записаться в тероборону.

Слышал о теробороне, но что это и какие у нее задачи?

Тероборона — это отдельные войска в составе Вооруженных сил. И их основная задача — защищать город от врага.

«Это городской гарнизон, который должен защищать критическую инфраструктуру. Еще одно направление — выявлять диверсантов, которые могут работать в городе», — объясняет старший солдат Алексей Бида.

Согласно закону «О национальном сопротивлении», до конца мая 2022 года в Украине должны переформатировать 25 бригад теробороны — по одной на каждую область плюс киевские. Состоят они из штатного ядра и резервистов, которые подпишут контракты — на должности офицеров, сержантов и рядовых солдат. В случае если большая война начнется, бригады ТрО будут доукомплектованы мобилизованными людьми.

Как мне записаться? Забыл, где лежит мое приписное/военник? А может, я вообще еще не стою на военном учете?

Если вдруг вы до сих пор не стоите на военном учете или потеряли свое приписное или военный билет, стоит пойти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки — так теперь называются военкоматы, по месту регистрации. Там вы можете либо восстановить военный билет, либо встать на воинский учет. После этого выясните, приписан ли к центру комплектования батальон теробороны, ведь их формируют именно при таких центрах.

Если батальона еще нет — ищите соседние центры комплектования. В Киеве таких шесть:

Дарницкий

Деснянский

Днепровский

Оболонский

Святошинский

Соломенский

Однако до конца весны каждый из районов Киева должен получить свое подразделение ТрО. Если при вашем центре комплектования есть территориальная оборона — пройдите собеседование с командиром.

«Надо собрать документы и с ними пойти в центр комплектования. Есть другой вариант: можно связаться с руководством теробороны, батальона или бригады — контакты есть в соцсетях, и с ними предварительно обсудить все нюансы. А уже дальше вас направят к офицеру центра комплектования, непосредственно отвечающему за бойцов теробороны», — объясняет младший лейтенант Евгений Лешан.

Какие нужны документы? Свидетельство о браке

Данные о детях

Приписное или военный билет

Паспорт

Затем вы получите направление на медицинскую комиссию, после которой вам скажут, можно ли вас брать на службу в мирное время или исключительно в военное. С этим заключением вы возвращаетесь в батальон и подписываете обычный договор: для солдата и сержанта — на 3 года, для офицера — на 5 лет.

В дальнейшем вам подберут специальность: стрелок, минометчик и так далее. Если раньше вы не имели отношения к армии, то военную специальность будут определять по вашему образованию, специальности и навыкам. Есть вероятность, что после заключения контракта вас отправят на курсы, где вы получите военную специальность.

Стоп-стоп, медосмотр? Тот же медосмотр в военкомате? В трусах в коридоре?

Да, без него, к сожалению, попасть в тероборону не получится. Часть специалистов есть в центре комплектования — психиатр, невропатолог, хирург, окулист и терапевт. Их можно пройти довольно быстро. Но отдельно вам дадут направление в поликлинику — на дополнительные обследования. Также придется сдать анализы, в том числе кровь. Последний круг — это сертификаты из психоневрологического и кожно-венерологического диспансеров.

«Осмотр в военкомате проходить придется. И прежде чем попасть в тероборону, нужно собрать определенное количество медицинских документов. У меня, например, это заняло месяц. У кого-то меньше свободного времени и он на это тратит по 4 месяца», — делится опытом Алексей Бида.

Евгений Лешан добавляет, что по медосмотрам нужно уточнять в каждом конкретном центре комплектования. Некоторые из его коллег, например, проходили медицинские осмотры в частных клиниках, но такая возможность есть не везде.

Окей, пока я хожу по больницам и собираю документы, что делать с формой? Ее нужно купить или все выдадут?

В идеальном мире вам как контрактнику териториальной обороны должны выдать весь комплект формы — и летней, и зимней. На практике все будет зависеть от того, как хорошо работает тыловая служба вашего подразделения. В Киеве по состоянию на декабрь только один батальон получил форму и обувь на все сезоны. Еще один вариант — попасть на военные сборы: их участников снабжают формой и снаряжением. Однако такие занятия проходят раз в год, а то и реже. По простой причине: большинство резервистов ТрО — это люди, которые имеют основное место работы, вывозить их каждую неделю на военный полигон нецелесообразно.

Если же начнется война, правительство должно будет выдать вам форму, бронежилет, шлем и оружие. Также в комплект входит термоодежда, летние и зимние берцы, китель, бушлат, флисовые перчатки и баф. Часть активных резервистов, правда, закупаются своими силами, не дожидаясь помощи от государства. Они могут вам посоветовать, где и что лучше купить.

Обучение раз в полгода? Но в новостях пишут, что тероборона в Киеве тренируется еженедельно!

На самом деле все зависит от инициативности конкретного подразделения. В новостях вы могли видеть тренировки бойцов теробороны Соломенского, Деснянского, Оболонского и Дарницкого районов Киева — их пока можно считать наиболее активными. Это люди, которые в свой выходной день выбираются на страйкбольный полигон, чтобы отработать те или иные тактические навыки. А помогают им в этом военные инструкторы-волонтеры. Сборы же на военном полигоне проходят раз в полгода или раз в год.

Но на добровольных учениях у людей в руках оружие!

Да. На обучение резервисты теробороны приезжают со своим оружием, чтобы учиться работать с ним, привыкать к его габаритам и весу. У некоторых людей вполне легальные охотничьи карабины на базе АК-74 или американской AR-15. Еще часть резервистов приходят с более легким страйкбольным оружием. Те, у кого оружия нет, получают деревянные макеты.

«Можно тренироваться с охотничьим оружием, а можно с макетами. Даже с деревянным макетом можно получить почти все навыки, кроме навыков стрельбы», — объясняет Евгений Лешан.

Если я подпишу контракт, мне придется перебраться в казарму?

Пока военного положения нет, большую часть времени вы живете обычной гражданской жизнью: ходите на свою работу (если только вы не получаете зарплату в батальоне), живете в своей квартире, а по вечерам пятницы и субботы даже можно пить пиво с друзьями в пабе. В казармах или палатках жить придется максимум месяц — во время сборов, когда проходят учения на военном полигоне. Они могут длиться от недели до четырех. Но и здесь не факт, что вас поселят в палатке посреди поля: если стрельбище недалеко от города, вы будете каждое утро выезжать туда из дома.

Конечно, все изменится в случае введения военного положения и начала полномасштабной войны. Но при таких условиях жизнь в казармах или палатках — меньшая из проблем.

Если я пропущу обязательный выезд на военный полигон, меня отправят на гауптвахту?

Нет. Если вы пропустите такой выезд по уважительным причинам и у вас будет подтверждающий это документ, ничего критического не произойдет. Единственный минус — вы не сможете получить новые навыки и научиться работать со своим подразделением. Чем больше вы будете тренироваться — тем больше шансов выполнить боевое задание и выжить.

«Никаких санкций или репрессий за неявку на сборы нет, особенно если причина уважительная. Если вы болели или, не дай бог, у вас умер родственник — здесь даже штатные военные могут отлучиться со службы, а резервисты тем более. Возможно, я бы даже хотел, чтобы было немного больше принуждения. Народ иногда записывается в резервисты, а потом игнорирует тренировки. Вопрос: а для чего тогда вообще куда-то записываться?» — говорит Евгений Лешан.

Приехать и посмотреть на полигон можно? Пройти «пробное занятие» для новичков?

Об этом стоит расспросить руководителя батальона теробороны, в который вы хотели бы записаться. Обычно с этим проблем не возникает. Разве что в 2014 году вы постили фотографии с «георгиевскими лентами» в соцсети. Однако учтите, что речь идет о тренировке собственными силами, по собственной инициативе резервистов ТрО. То есть это не военные полигоны.

«В принципе, можете к нам приехать на занятия, которые проходят по субботам. Они проходят в пригородах Киева: мы заранее выбираем локацию и там занимаемся. Вы вполне можете приехать как рекрут и позаниматься — у нас около 40% людей в таком статусе на тренировках, потому что они все еще в процессе сбора документов для подписания контракта. Потому что без контракта вас на военные сборы, на военный полигон никто не пустит», — объясняет Алексей Бида.

Живу в большом городе, мои знакомые входят в тероборону другого района — хочу подписать контракт там же.

По состоянию на декабрь 2021 года так еще можно сделать. Есть примеры, когда люди из Дарницкого района шли в тероборону Соломенского. Сначала вам следует поговорить с командиром батальона, затем — написать заявление. Разве что у вас редкая военная специальность — тогда вас не отпустит ваш центр комплектования.

Правда, в декабре Верховная Рада приняла изменения в закон «О национальном сопротивлении», так что ситуация может измениться.

Ок, контракт подписал. Кстати, чем он отличается от обычного контракта в Вооруженных силах?

Вы будете получать деньги за участие в официальных учениях и сборах. Точная сумма выплаты зависит от вашей минимальной зарплаты. Во всем остальном вы живете обычной гражданской жизнью.

А вот за тренировки выходного дня, которые организуют бойцы ТрО самостоятельно, денег не платят.

С 2022 года вводят оплачиваемые должности: кроме командира батальона и начальника штаба теробороны, будут должности и сержантов, и офицеров.

Если вы подпишете такой контракт, то не сможете ходить на основную работу. Да, за вами сохранится место и минимальная зарплата, но основная ваша работа будет в теробороне. И именно там вы будете получать основную зарплату», — говорит Алексей Бида.

А если завтра война?

Вам расскажут план действий на такой случай. В любом случае вам нужно будет добраться до точки сбора — это может быть либо центр комплектации, либо другое место, где вам выдадут бронежилет, шлем и оружие. Также вы должны быть на связи с командирами.

«Нужно приготовить боевой рюкзак со снаряжением, который можно быстро взять и прибыть на место — куда именно, скажет командир. Если не сказали, сами позвоните. Ну, и нужно быть готовым поехать туда, куда скажут», — объясняет Евгений Лешан.

Тероборона будет защищать наши города, а «Бабель» защищают ваши донаты.