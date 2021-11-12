Катаракта — одна из самых частых причин проблем со зрением. А мне она грозит? А если я уже болею? Она вообще лечится? Очень просто объясняют «Бабель» и «Новий зір»

Польза

Бандус Екатерина / «Бабель»

От проблем со зрением в мире страдают 2,2 миллиарда человек — то есть почти каждый четвертый. Приблизительно половина из них никогда бы не попали в эту статистику, если бы вовремя обратились к врачу. Одна из главных причин нарушения зрения — катаракта. Это слово знакомо почти каждому, но что это за болезнь — знают немногие. Кто-то слышал, что это болезнь стариков. Два года назад этот диагноз был поставлен издателю «Бабеля» Екатерине Коберник, а два недели назад в киевском филиале офтальмологической клиники «Новий зір» оказалось, что врачи ошиблись — с глазами все хорошо. Теперь Коберник, которая два года жила с ненастоящей катарактой, и главврач «Нового зору» Георгий Пархоменко, который 37 лет имеет дело с самой настоящей, рассказывает о болезни, которая грозит каждому (а не только старикам).

Что такое катаракта?

На этот вопрос есть краткий стандартный ответ: катаракта — это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Но кому нужны такие ответы — давайте немного вникнем. Поверьте, это интересно.

Итак, что такое хрусталик? Это выпуклая, прозрачная и гибкая линза, которая находится за радужкой (наглядно — на фото). По-научному, именно хрусталик отвечает за аккомодацию глаза. Если проще, благодаря ему и мышцам, которые его удерживают, мы видим предметы на разном расстоянии. К примеру, в расслабленном состоянии глаз человека отлично видит на расстоянии 6 метров. Чтобы сфокусироваться на чем-то поближе, специальная мышца напрягается, хрусталик меняет форму — становится более выпуклым, и мы, например, можем читать.

«Бабель»

А вот совсем прикладной пример: вам делали стандартное обследование глаз на расширенных зрачках? Их расширяли с помощью специальных капель, после которых вы плохо видели вблизи и отлично на расстоянии. Это капли парализовали мышцу хрусталика, и он расслабился.

Увлекательно, а катаракта…

Да, конечно, катаракта. Самая важная функция хрусталика — преломлять свет и равномерно распределять его по сетчатке. Она собирает световую информацию, зрительный нерв отправляет ее в мозг, а тот трансформирует все в изображения — да, все очень непросто.

Если хрусталик прозрачный, то свет фокусируется в центре сетчатки и мы видим все четко. Если он помутнел, свет рассеивается, вся цепочка сбивается, мозг дает нечеткую картинку. Если это сложно, посмотрите на картинку: чем меньше пучок света — тем четче мы видим.

«Бабель»

Как я пойму, что у меня именно катаракта?

Честно? Никак. Есть один универсальный совет, который многим не нравится: если чувствуете, что со зрением что-то не так, идите к офтальмологу, а не в Google. Определить, что именно не так, самостоятельно вы все равно не сможете. Если попробуете, то, как часто бывает, найдете у себя признаки сразу всех самых страшных болезней.

Так всегда говорят, но все же — какие симптомы?

Если настаиваете:

затуманенное зрение;

двоение в глазах;

повышенная чувствительность к свету;

проблемы со зрением в сумерках;

неправильная цветопередача — яркие цвета воспринимаются как тусклые.

Самый необычный симптом катаракты, который многие воспринимают с радостью, появляется, когда от болезни страдает центральная часть хрусталика. Такие изменения дают близорукость. «И вот представьте, человек в 40—45 лет начал читать в очках, и зрение все ухудшается. А потом у него появилась ядерная катаракта и, как следствие, близорукость. Она компенсирует возрастную дальнозоркость и «О чудо! Очки больше не нужны». Человек думает, что помогли спорт и диета, а на самом деле это прощальный «подарок» катаракты перед возможной полной слепотой», — рассказывает главврач клиники «Новий зір» Георгий Пархоменко.

О слепоте — это неприятно. Лично мне грозит катаракта?

Есть такая теория: если бы люди жили до 150 лет, то катаракта поразила бы каждого. У вас какие планы по этому поводу? Если серьезно, все зависит от того, сколько вам лет, чем вы болеете, были ли у вас травмы головы и глаз. Существует несколько научных классификаций катаракты — мы их опустим, но вот коротко о том, что важно знать.

Катаракта может возникнуть в любом возрасте, даже в утробе матери.

8 МЕСЯЦЕВисполнилось самому маленькому пациенту «Нового зору», которому удалили катаракту.

Чтобы вовремя диагностировать болезнь, офтальмолог должен осмотреть ребенка в первый месяц жизни, операцию можно делать в 2—3 месяца.

Самая распространенная — старческая катаракта (да, попахивает эйджизмом). Обычно речь о категории 60+, а все, что раньше, называют ранней катарактой. По данным Всемирной организации здравоохранения, в группе 40—60 лет от катаракты страдает примерно каждый пятый в мире.

В 98 ЛЕТудалить катаракту решил самый пожилой пациент «Нового зору»,

После 72 лет — 70%. Старческая катаракта коварна — зрение ухудшается постепенно, поэтому после 60 лет врачу следует показываться раз в год.

Причиной катаракты могут стать травмы и болезни глаз, например, сильная близорукость, глаукома и различные воспаления.

Катаракта может возникнуть, если на хрусталик долго или часто воздействуют разного рода лучи — ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские, или радиация. В группе риска те, кто относительно часто делают рентген и (либо) компьютерную томографию головы, и люди, которые подолгу бывают на солнце.

Кстати, от вредного для глаз ультрафиолета защищают солнцезащитные очки. Мы не будем объяснять, как их правильно выбрать — это отдельная тема, но вот два совета. На дужках многих хороших (читайте — недешевых) очков есть маркировка UV400. Это значит, они защищают от ультрафиолетовых волн длиной до 400 нанометров — то, что вам нужно. Если это не указано на самих очках, возможно, есть в их описании — спросите у продавца. И второе — цвет линз не говорит о степени защиты от ультрафиолета. Даже полностью прозрачные качественные линзы защищают глаза от ультрафиолета, а очень темные — просто задерживают солнечный свет.

Катаракта может развиваться на фоне других серьезных болезней: сахарного диабета, болезней щитовидки, аутоиммунных заболеваний, проблем с обменом веществ и других. Еще на 15% риск появления катаракты повышает курение.

Хорошо, допустим, ее обнаружили. Что дальше — врач даст таблетки, капли, витамины?

К сожалению, нет. Единственный способ избавиться от катаракты — операция. Остальное — от лукавого или мошенников.

Операция — это долго, больно, а потом еще повязку носить?

Три раза «нет». Сама операция обычно занимает всего 5—15 минут. Да, так быстро. А рекорд Украины — минута и пятьдесят шесть секунд. Его установили в клинике «Новий зір». Автор рекорда — хирург Андрей Коваленко — в день может сделать до 30 операций. И никакого общего или местного обезболивания — в 99,9% случаев достаточно анестезирующих капель. Не укола, как у стоматолога, а капель.

116 секунддлилась самая быстрая операция по удалению катаракты в Украине. Рекорд установили в клинике «Новий зір».

А как проходит операция?

Вы точно хотите знать подробности? Это очень интересно, но особо впечатлительных может испугать. Если это вы — пропускайте этот пункт.

Итак, хирург делает крохотный разрез в оболочке глаза (обычно 2 миллиметра), вскрывает переднюю капсулу хрусталика, с помощью ультразвука удаляет содержимое хрусталика и на освободившееся место ставит искусственный хрусталик. Все. Сама операция может длиться немногим дольше, чем мы отвечали на этот вопрос.

Что потом — нужно оставаться в больнице? Боюсь спросить, швы?

Нет, швов не будет. Все заживет само благодаря особой самогерметизирующейся форме разреза. После операции можно сразу вставать, ходить и даже поднимать тяжести до 20 килограмм (вдруг вы без этого жить не можете). Со зрением проблем тоже не будет — разве что сразу после операции нельзя садиться за руль, но иногда и этим правилом пренебрегают. «Неделю назад я оперировал женщину, которая почти ничего не видела 20 лет, реагировала только на свет — день, ночь. Когда такие люди сразу после операции начинают видеть — это невероятные ощущения. Они готовы прыгать за руль и ехать куда угодно, для них это новая жизнь», — рассказывает главврач «Нового зору» Георгий Пархоменко.

8 ТЫСЯЧопераций по удалению катаракты каждый год делают хирурги «Нового зору».

Все звучит отлично, но мне будут лезть в глаза — я боюсь!!!

А ведь мы просили не читать пункт о нюансах операции. Во-первых, это нормально — страх в топе причин отказов или затягивания с операцией. В вашем случае можно использовать седацию или, проще, медикаментозный сон. Это не наркоз, вы останетесь в сознании и даже сможете выполнять команды врача, но специальные препараты отключат страх и тревогу. Так теперь часто лечат зубы детям и особо чувствительным взрослым. Думаете, ваш страх ничем не побороть? Поверьте, он исчезнет и вы удивитесь, как легко и быстро все прошло. Но после операции вам какое-то время нужно будет побыть в больнице и домой поехать с сопровождающим, не за рулем. Для этого мира вы будете слишком беззаботны.

Главное забыли — сколько стоит операция?

О главном можно поспорить, но цена — это важно. Она зависит от тяжести случая, профессионализма врача и оборудования. В клинике «Новий зір» такая операция стоит от 9 тысяч гривен и больше.

Кстати, иногда местные власти полностью покрывают подобные операции в коммунальных клиниках. К примеру, киевляне могут обратиться сразу в пять больниц — для операции нужен консультативный вывод и электронное направление. Все детали и перечень больниц здесь.

Это «улучшение» раз и навсегда или искусственный хрусталик тоже может помутнеть?

Скажем так, если он помутнеет, вы это едва ли застанете — качественный искусственный хрусталик точно переживет своего хозяина. Но это не означает, что после операции больше не придется регулярно ходить к офтальмологу: катаракта — не последнее и не самое страшное заболевание глаз.

Стоп, качественный хрусталик? А они бывают разные? Можно подробнее?

Все нюансы вам расскажет врач. Но два новых слова лучше узнать прямо сейчас: монофокальный и мультифокальный хрусталики. Если остановитесь на первом, после операции все равно придется носить очки. Такой искусственный хрусталик просто не умеет подстраиваться под разные расстояния — он дает четкое изображение либо вблизи, либо на больших расстояниях. «Мультифокальный хрусталик значительно дороже и позволяет видеть одновременно на разных расстояниях, — объясняет Георгий Пархоменко. — Удобно — да, но есть один нюанс: ваш глаз, если не считать катаракту, должен быть абсолютно здоровым. Поэтому на самом деле выбор не так велик — вы не запутаетесь».

Последнее: как затащить к врачу родителей, у которых давно проблемы со зрением, но им «и так нормально»?

Знакомая ситуация. Здесь все методы хороши: просвещение, поощрение, шантаж, угрозы. Вы можете предложить им прочитать этот текст без очков на телефоне. Если справятся — вы больше не пристаете с просьбами, нет — тогда к врачу. И если за обследование платите вы, объясните, что оно вас не разорит. Полная диагностика, например, в «Новому зорі» стоит от 500 до 2 000 гривен. Это дешевле пары кроссовок, хотя, возможно, родителям не стоит знать, что кроссовки сейчас стоят так дорого.