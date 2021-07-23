Закон обязал юридические лица раскрыть структуру собственности. Что это значит? А мне надо? Как это сделать — очень простая пошаговая инструкция

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Алиса Игина / «Бабель»

С 11 июля 2021 года все юридические лица будут обязаны подать государственному регистратору новый документ под называнием «Структура собственности», а также заверенные нотариусом копии паспортов конечных бенефициарных собственников (КБС). Если у юрлица есть иностранные учредители-физлица, то им придется приехать в Украину, сделать официальный перевод паспорта и заверить эту копию у нотариуса. Иностранным юридическим лицам придется подавать также заверенный нотариально официальный перевод выписки из реестра бизнеса той страны, где он зарегистрирован. «Бабель» в простой инструкции объясняет, как все сделать и сколько это будет стоить.

Когда нужно подать документы?

До 11 октября 2021 года. Кроме того, юрлица обязали ежегодно, начиная с лета 2022 года, обновлять данные по конечному бенефициарному собственнику. Если изменений нет, то все равно необходимо будет подавать документ, который это подтверждает.

Ну хорошо, у меня есть ООО, мне тоже надо подавать все эти документы?

Да, это необходимо, даже если учредителем общества с ограниченной ответственностью (ООО) являетесь вы один. Закон обязал это сделать более 650 тысяч ООО и 160 тысяч частных предпринимателей. Кроме них под раздачу попали также 75 тысяч общественных организаций, 45 тысяч фермерских хозяйств, а также более 16 тысяч благотворительных организаций и 14 тысяч кооперативов.

Под действие закона не попали: ФЛП, политические партии, ОСМД, творческие объединения, адвокатские союзы, религиозные организации, государственные органы и предприятия, органы местного самоуправления.

Такое уже было Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, началась в Украине в 2014 году, когда по требованию международных организаций, в частности МВФ и FATF, приняли первую редакцию соответствующего закона. Он создал систему финансового мониторинга, который должен выявлять и блокировать подозрительные операции. В сферу влияния финмониторинга попадают транзакции на сумму более 150 тысяч гривен.

Банкам и другим субъектам финмониторинга необходима возможность быстро проверять информацию о том, откуда взялись средства, поэтому с 2014 года начали открываться государственные реестры бизнеса, прав и другие.

Этот закон требовал от юридических лиц предоставления информации о конечных бенефициарных владельцах в очень короткий срок — 3 месяца. Выстроились огромные очереди к государственным регистраторам, предприниматели бунтовали и требовали продлить сроки подачи документов, а государственные регистраторы были в стрессе и не успевали обрабатывать документы.

Поправки в закон решили конфликт: предприятия, где все участники — физические лица, больше не должны были подавать информацию о бенефициарах, а для всех остальных сроки предоставления продлили еще на 4 месяца.

Понял. А что, если я не буду этого делать?

После 11 октября 2021 года всем, кто не подал документы, грозит штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен. Также после этой даты уже не удастся без указанных документов внести никакие изменения в данные о предприятии — регистратор откажет в приеме документов.

Ладно, а как мне это сделать и что для этого нужно?

Для начала необходимо проверить, какие данные уже есть в реестре. Для этого можно сформировать бесплатный запрос в Единый госреестр.

Если какие-то изменения вносили после 28 апреля 2020 года, то в реестре уже может быть информация о бенефициарных собственниках-учредителях, и это значит, что можно будет не тратить деньги за заверение их паспортов.

Найти уставные документы — они содержат данные о структуре собственности, какие размеры долей кому принадлежат.

Если среди участников есть юридические лица — повторить пункт 1 и 2 относительно них. Повторять эти действия до тех пор, пока не «закончатся» юридические лица и не останутся только физические.

Из всего, собранного за три предыдущих пункта, составить и нарисовать иерархическую структуру. Каждый элемент должен содержать: название юрлица или фамилию, имя и отчество физлица, код ЕГРПОУ или РНУКПН физлица, размер доли в юрлице в процентах. Это ваш черновик документа «Структура собственности».

физлица, размер доли в юрлице в процентах. Это ваш черновик документа «Структура собственности». Найти в своем рисунке конечных бенефициарных собственников (как искать — написано в подверстке, там же ссылка на примеры). Если не нашли — подготовить объяснение, почему их нет.

Нарисовать чистовик документа «Структура собственности» и подписать у руководителя юрлица, которое указано в едином госреестре.

Подготовить нотариально заверенные копии паспортов для всех КБС. Исключение ― если у КБС паспорт в виде ID-карточки, тогда нотариально заверять копию не нужно.

Выбрать способ подачи документов: государственный регистратор либо нотариус.

Проверить, не нужно ли обновить данные о предприятии, возможно, необходимо сменить номер телефона, КВЭД, форму устава или что-либо еще. В этом случае придется уплатить админсбор, но зато не придется лишний раз ходить к госрегистратору.

Заполнить заявление на включение данных в реестр, форма здесь.

Подать документы.

И сколько это все будет стоить?

Если вы решите пойти к госрегистратору, то подача документов до 11 октября бесплатна, а после ― около 700 гривен административного сбора. Обращаться можно к любому госрегистратору по месту регистрации юрлица. Киевские госрегистраторы принимают, кроме киевлян, также юрлиц с пропиской в Крыму и на оккупированных территориях.

Заверение одной копии паспорта у нотариуса стоит от 100 до 500 гривен. Лучше сделайте сразу несколько копий, может пригодиться. Дополнительная копия стоит от 50 до 100 гривен. То есть затраты на нотариальные копии составят от 400 до 2 000 гривен.

Если нет желания стоять в очереди к госрегистратору, то можно подать документы через нотариуса. В Киеве это будет стоить от 1 500 гривен плюс стоимость нотариального заверения паспортов. Но к нотариусу лучше записываться заранее и на конкретное время.

А может так случиться, что все отменят — и не надо ничего делать?

Есть вероятность, что срок подачи документов продлят, а также отменят необходимость их подавать для некоторых категорий юрлиц, например, ООО, которые принадлежат физлицам. Для этого надо, чтобы кто-то разработал проект закона, внес его в комитет на рассмотрение и в план работы Рады, а депутаты проголосовали за него в двух чтениях. Успеют ли все это сделать до 11 октября ― понять невозможно.