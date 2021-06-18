Наконец-то ВНО позади. Куда поступать? Как подавать документы? Когда будет понятно, прохожу ли на бюджет? Большой гид для абитуриентов и их родителей

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Пятнадцатого июня школьники закончили сдавать Внешнее независимое оценивание. А уже через две недели, 1 июля, в Украине начнется вступительная кампания в вузы. «Бабель» собрал все, что нужно знать о процессе поступления, и рассказывает, как выбрать вуз, сколько стоит обучение в разных университетах и куда лучше поступать на гуманитарные науки, медицину или информационные технологии. А еще — объясняем, какие документы нужны для поступления, как будут определять лучших абитуриентов и в каких числах ждать экзаменов, собеседований и результатов.

Не знаю, куда поступать. Какие украинские вузы считаются лучшими?

Существуют различные списки лучших университетов. Здесь можно найти рейтинг лучших украинских учебных заведений по версии Scopus. А здесь список из 200 лучших отечественных вузов, составленный Центром «Еврообразование» и группой иностранных экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Одним из самых престижных мировых рейтингов учебных заведений считается QS World University Rankings. Он сравнивает заведения по шести критериям. В этом году в него вошли 1 300 учебных заведений, украинских среди них — восемь. Вот они в соответствии с местом в рейтинге:

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;

НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского»;

Сумской государственный университет;

Национальный университет «Львовская политехника»;

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»;

Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

V.N. Karazin Kharkiv National University / Facebook

Сомневаюсь, что получится пройти на бюджет. Сколько стоит обучение на контракте?

Непопулярные направления традиционно дешевле тех, которые считаются престижными — вроде международных отношений, права, компьютерных наук и журналистики. Однако важно также расположение университета — учиться в столице дороже, чем в регионах. Вот цены на обучение на дневной форме в рейтинговых университетах.

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина — от 12 до 25 тысяч гривен в год . Подробнее цены можно посмотреть здесь.

. Подробнее цены можно посмотреть здесь. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко — от 31 до 61 тысячи в год . Больше здесь (данные прошлого года, свежих пока нет).

. Больше здесь (данные прошлого года, свежих пока нет). Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — от 18 до 33 тысяч в год . Полный перечень цен — здесь (данные прошлого года).

. Полный перечень цен — здесь (данные прошлого года). НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» — от 17 до 47 тысяч в год . Стоимость обучения можно посмотреть здесь.

. Стоимость обучения можно посмотреть здесь. Сумской государственный университет — 11—21 тысяча в год . Подробнее — здесь.

. Подробнее — здесь. Национальный университет «Львовская политехника» — от 13 до 35 тысяч в год . Узнать больше можно здесь.

. Узнать больше можно здесь. Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — от 23 до 62 тысяч в год . Подробный перечень цен — здесь.

. Подробный перечень цен — здесь. Львовский национальный университет им. Ивана Франко — от 22 до 38 тысяч в год . Полный перечень — здесь.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Facebook

Что и где лучше изучать (по рейтингу Forbes) Право 1. Институт права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 2. Факультет юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» 3. Юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко

Гуманитарные науки 1. Институт филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 2. Философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 3. Факультет гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Экономика 1. Экономический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 2. Факультет экономических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» 3. Экономический факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

Точные науки 1. Физико-технический институт НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» 2. Учебно-научный институт «Физико-технический факультет» Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина 3. Физический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

Компьютерные науки и ИТ 1. Факультет компьютерных наук и кибернетики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко 2. Факультет прикладной математики НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» 3. Факультет информатики Национального университета «Киево-Могилянская академия»

Медицина 1. Факультет биомедицинской инженерии НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» 2. Медицинский факультет Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого. 3. Стоматологический факультет Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого

Когда подавать документы? А сдавать дополнительные экзамены? Когда будут их результаты?

Не паникуйте. Вот основные даты, которые нужно запомнить тем, кто поступает на бюджет:

1 июля — начало вступительной кампании. С этого дня на специальном сайте МОН поступающие смогут регистрировать электронные кабинеты абитуриента. Тогда же для специальностей, где это требуется, начинаются экзамены и творческие конкурсы.

9 июля — последний день для медосмотров на специальности, поступление на которые может этого потребовать (здесь каждый вуз решает сам).

13 июля — последний день для экзаменов и творческих конкурсов.

14 июля — начинают принимать заявления абитуриентов и документы — как поданные через электронный кабинет абитуриента, так и бумажные.

16 июля, 18:00 — завершают принимать заявления и документы от поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

17—19 июля — проведение собеседований.

До 20 июля — обнародование результатов для поступающих на основе собеседований, а также для жителей временно оккупированных территорий Украины, поступающих на основе вступительных экзаменов.

23 июля, 18:00 — завершение приема бумажных заявлений и документов для поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, проведенных с 1 по 13 июля.

До 28 июля — обнародование результатов поступления для всех. Их можно будет найти на сайтах вузов и на vstup.edbo.gov.ua.

Для поступающих на контракт сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение высшие учебные заведения определяют сами.

Окей. Сколько заявлений можно подать?

До пяти на бюджет и до тридцати — на контракт.

Правда, что заявление принимают как онлайн, так и в бумажном виде? По своему выбору?

Нет, в большинстве случаев принимаются только электронные заявления через vstup.edbo.gov.ua. В бумажной форме заявление подается, если:

нет сертификата ВНО за любой из 2018—2021 годов;

абитуриент подается на бюджет во второй раз;

в документах не сходятся данные вроде фамилии или даты рождения;

подается иностранный документ об образовании или в вуз поступает иностранец либо лицо без гражданства;

документ об образовании — старого образца;

не успели подать заявление через электронный кабинет;

подать заявление через электронный кабинет не получается, и приемная комиссия вуза подтверждает это справкой.

Бумажное заявление абитуриент должен подавать лично.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Facebook

Какие документы готовить?

При регистрации в электронном кабинете — немного. Надо будет указать номер, пин-код и год получения сертификата о прохождении ВНО, серию и номер документа о полном общем среднем образовании, а также средний балл приложения к нему (вычислить его можно здесь).

Если подавать заявление в бумажном виде, надо предъявить оригиналы:

документа, удостоверяющего личность;

для военнообязанных — военно-учетного документа;

документов о ранее полученной образовательной степени с приложениями к ним;

при наличии — документов, подтверждающих право поступающего на зачисление по собеседованию.

Также надо приложить копии указанных выше документов, кроме последнего, копию сертификата (или сертификатов) ВНО и четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

Имейте в виду, что в вузах могут запросить и дополнительные документы, так что предварительно узнайте о перечне требований на сайтах выбранных заведений — он обязательно должен там быть.

Конкурсные баллы до сих пор существуют? Как их высчитывают?

О да, они есть. Их количество определяют по сложной формуле, полностью описанной здесь. На этот показатель влияют результаты ВНО, средний балл школьного аттестата, результат прохождения подготовительных курсов и оценка за мотивационное письмо, если в вузе были такие курсы и требуют писать письмо.

125 — наименьшее количество конкурсных баллов, с которым могут принять на бюджет. Для поступающих на правоведение, публичное управление и международные отношения минимальное количество баллов выше — 140. С будущими медиками немного сложнее, детали читайте здесь в пункте 19.

Главный ориентир — средний проходной балл. Он определяется по итогам вступительной кампании, но для удобства можно посмотреть на прошлогодние.

Как там со льготами?

На основе собеседования поступают люди с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение, инвалиды войны и некоторые группы ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС.

На основании только вступительных экзаменов или результатов ВНО за 2018—2020 годы могут поступать:

те, кто в этом году не смог сдать ВНО из-за болезни;

те, кому отказали в регистрации для участия в ВНО этого года, поскольку не смогли создать особых условий;

участники боевых действий;

уволенные с военной службы или демобилизованные;

те, кто с сентября 2020 года до ноября 2021-го получил или получит полное среднее образование за рубежом.

Дети без родительской опеки или сироты могут поступать в пределах квоты, но должны предоставить результаты ВНО, сданного не ранее 2018 года.

Проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие оттуда в этом году могут поступать в вузы через специализированные образовательные центры. Им надо будет сдать вступительные экзамены или ВНО. Подробнее о процедуре для таких поступающих читайте в специальном разделе сайта МОН.

Подробно обо всех категориях льготников — здесь.

КПІ ім. Ігоря Сікорського / Facebook

А если еще есть вопросы?

Вот здесь Минобразования подготовило перечень ответов на 43 самых частых вопроса о поступлении на бакалавриат в этом году. Если и там не нашли всей необходимой информации — вот 62-страничные «Условия поступления для получения высшего образования в 2021 году». А еще закон обязал каждый вуз страны создать консультационные центры при приемных комиссиях. Звоните или пишите туда — там должны ответить на все вопросы.