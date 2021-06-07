Польза

Начинается «Евро-2020»! Какие сейчас карантинные правила? Из Украины можно поехать на матчи в Европу? Можно, но не на все, есть много нюансов

Авторы:
Дмитрий Раевский, Евгений Спирин
Дата:

Каролина Ускакович / «Бабель»

С 11 июня до 11 июля 2021 года будет проходить Чемпионат Европы по футболу. Из-за пандемии ковида его перенесли на год вперед, но он сохранил название «Евро-2020». Сборная Украины прошла квалификацию и сыграет как минимум в групповом этапе чемпионата. В этот раз у болельщиков даже есть шанс увидеть матчи вживую. «Бабель» рассказывает, в каких странах проведут матчи «Евро-2020» и на каких условиях туда можно будет поехать (спойлер: из-за карантинных ограничений сделать это будет непросто).

С кем и где будет играть сборная Украины?

Украинская сборная попала в группу С: ее противниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Сначала команда Андрея Шевченко 13 июня сыграет против Нидерландов у них дома в Амстердаме, а потом две игры в Бухаресте — против македонцев 17 июня и против австрийцев 21 июня.

Если сборная Украины выйдет из группы, то, в зависимости от места, в ⅛ финала будет играть в Будапеште, Лондоне, Бухаресте или Глазго. В ¼ финала — в Баку, Мюнхене, Санкт-Петербурге или Риме. Полуфиналы и финал проведут в Лондоне.

Ага, 8 стран, и болельщиков везде пустят? С тестами?

Нет, в разных странах по-разному.

Хорошо, в страну я попаду, а на стадион пустят?

Тут правила тоже разные. В Бухаресте и Будапеште на стадион пустят с тем же негативным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до матча. Или со справкой о вакцинации, но это непредсказуемый путь. Между Венгрией и Украиной, например, пока нет специального соглашения о том, какие вакцины страны признают друг у друга, поэтому препарат, которым вас привили, может не подойти. Лучше сделать ПЦР-тест.

Азербайджан и Британия еще не сообщили правила пропуска на стадион. В России обещают пускать без тестов, но буду мерить температуру на входе.

Это окончательная информация по въезду?

Конечно, нет. Правила въезда в страны регулярно обновляются и будут зависеть от уровня заболеваемости в Украине и Европе. Следить за ситуацией можно на официальном сайте ЕС. Правила въезда в страну и прохода на стадионы для болельщиков обновляются на сайте УЕФА.

Так, а билеты на матчи еще можно купить?

Сейчас билетов нет, но они еще появятся на матчи плей-офф. Если сборная Украины выйдет из группы, УЕФА откроет дополнительную квоту билетов для украинцев на следующие матчи. Кроме того, британское правительство планирует продавать дополнительные билеты на решающие матчи турнира в Лондоне. Следить за ситуацией с билетами можно на сайте УЕФА.