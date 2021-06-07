Начинается «Евро-2020»! Какие сейчас карантинные правила? Из Украины можно поехать на матчи в Европу? Можно, но не на все, есть много нюансов

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Каролина Ускакович / «Бабель»

С 11 июня до 11 июля 2021 года будет проходить Чемпионат Европы по футболу. Из-за пандемии ковида его перенесли на год вперед, но он сохранил название «Евро-2020». Сборная Украины прошла квалификацию и сыграет как минимум в групповом этапе чемпионата. В этот раз у болельщиков даже есть шанс увидеть матчи вживую. «Бабель» рассказывает, в каких странах проведут матчи «Евро-2020» и на каких условиях туда можно будет поехать (спойлер: из-за карантинных ограничений сделать это будет непросто).

С кем и где будет играть сборная Украины?

Украинская сборная попала в группу С: ее противниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Сначала команда Андрея Шевченко 13 июня сыграет против Нидерландов у них дома в Амстердаме, а потом две игры в Бухаресте — против македонцев 17 июня и против австрийцев 21 июня.

Если сборная Украины выйдет из группы, то, в зависимости от места, в ⅛ финала будет играть в Будапеште, Лондоне, Бухаресте или Глазго. В ¼ финала — в Баку, Мюнхене, Санкт-Петербурге или Риме. Полуфиналы и финал проведут в Лондоне.

Ага, 8 стран, и болельщиков везде пустят? С тестами?

Нет, в разных странах по-разному.

Нидерланды. Украина пока не входит в перечень «безопасных» стран. Въезд с туристической целью закрыт, в том числе и для посещения спортивных мероприятий. Не пустят даже тех, кто поедет на автомобиле. Наличие вакцины роли не играет. Свободно въехать могут только те, кто официально живет на территории ЕС, Шенгенской зоны или в «безопасных» странах из списка. Даже украинских футболистов пустят только при наличии обратного билета.

Украина пока не входит в перечень «безопасных» стран. Въезд с туристической целью закрыт, в том числе и для посещения спортивных мероприятий. Не пустят даже тех, кто поедет на автомобиле. Наличие вакцины роли не играет. Свободно въехать могут только те, кто официально живет на территории ЕС, Шенгенской зоны или в «безопасных» странах из списка. Даже украинских футболистов пустят только при наличии обратного билета. Румыния. C 27 мая Украина — в «зеленом» эпидемическом списке. Но предъявить негативный результат ПЦР-теста все равно придется. Подойдет и справка о наличии антител (тест надо сделать не ранее чем за 14 дней до въезда) или паспорт вакцинации (не меньше 10 дней с момента укола). Украинцы смогут находиться в Румынии 72 часа, после этого они могут сдать новый ПЦР-тест, и если он будет негативным — остаться еще на 72 часа и посетить второй матч 21 июня. Нарушителей отправят на 14-дневный карантин.

C 27 мая Украина — в «зеленом» эпидемическом списке. Но предъявить негативный результат ПЦР-теста все равно придется. Подойдет и справка о наличии антител (тест надо сделать не ранее чем за 14 дней до въезда) или паспорт вакцинации (не меньше 10 дней с момента укола). Украинцы смогут находиться в Румынии 72 часа, после этого они могут сдать новый ПЦР-тест, и если он будет негативным — остаться еще на 72 часа и посетить второй матч 21 июня. Нарушителей отправят на 14-дневный карантин. Британия . Украина в «желтом» списке стран по эпидемической безопасности. То есть все украинцы, даже вакцинированные, должны за 48 часов до въезда сделать ПЦР-тест на ковид. И предварительно заказать себе ПЦР-тест, который сделают на второй день пребывания. Если он будет негативным, разрешено свободно перемещаться по стране.

. Украина в «желтом» списке стран по эпидемической безопасности. То есть все украинцы, даже вакцинированные, должны за 48 часов до въезда сделать ПЦР-тест на ковид. И предварительно заказать себе ПЦР-тест, который сделают на второй день пребывания. Если он будет негативным, разрешено свободно перемещаться по стране. Венгрия . Въехать можно, если у вас есть билет на матч, результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, и вы уедете из страны в течение трех дней.

. Въехать можно, если у вас есть билет на матч, результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда, и вы уедете из страны в течение трех дней. Россия . Въезд для футбольных болельщиков открыт при условии негативного результата ПЦР-теста и оформления «Паспорта болельщика», или Fan ID.

. Въезд для футбольных болельщиков открыт при условии негативного результата ПЦР-теста и оформления «Паспорта болельщика», или Fan ID. Азербайджан . Въезд для болельщиков сборных, прошедших в ¼ финала, разрешат. На границе попросят показать негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда

. Въезд для болельщиков сборных, прошедших в ¼ финала, разрешат. На границе попросят показать негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда Италия . Въезд для туристов пока закрыт.

. Въезд для туристов пока закрыт. Германия. Въезд для туристов пока закрыт.

Хорошо, в страну я попаду, а на стадион пустят?

Тут правила тоже разные. В Бухаресте и Будапеште на стадион пустят с тем же негативным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до матча. Или со справкой о вакцинации, но это непредсказуемый путь. Между Венгрией и Украиной, например, пока нет специального соглашения о том, какие вакцины страны признают друг у друга, поэтому препарат, которым вас привили, может не подойти. Лучше сделать ПЦР-тест.

Азербайджан и Британия еще не сообщили правила пропуска на стадион. В России обещают пускать без тестов, но буду мерить температуру на входе.

Это окончательная информация по въезду?

Конечно, нет. Правила въезда в страны регулярно обновляются и будут зависеть от уровня заболеваемости в Украине и Европе. Следить за ситуацией можно на официальном сайте ЕС. Правила въезда в страну и прохода на стадионы для болельщиков обновляются на сайте УЕФА.

Так, а билеты на матчи еще можно купить?

Сейчас билетов нет, но они еще появятся на матчи плей-офф. Если сборная Украины выйдет из группы, УЕФА откроет дополнительную квоту билетов для украинцев на следующие матчи. Кроме того, британское правительство планирует продавать дополнительные билеты на решающие матчи турнира в Лондоне. Следить за ситуацией с билетами можно на сайте УЕФА.