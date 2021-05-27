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Хочу отдохнуть за границей. Куда уже можно? Какие нужны справки? Карта с требованиями всех стран. 25 самых популярных направлений мы разобрали подробно

Авторы:
Антон Семиженко, Дмитрий Раевский
Дата:

Каролина Ускакович / «Бабель»

Уже более года из-за COVID-19 въезд в большинство стран для туристов закрыт. Сейчас благодаря вакцинации ситуация постепенно меняется — значит, снова можно планировать отдых за рубежом. Мы собрали список из 25 самых популярных среди украинцев стран и информацию о том, возможно ли сейчас туда попасть и что для этого нужно. А чтобы было еще легче сориентироваться — показали на карте актуальные на сегодня режимы въезда туристов в большинство стран мира.

Хочу отдохнуть за границей. Какие документы в какую страну нужны? Куда сейчас вообще пускают?

Вот карта, которая поможет сориентироваться.

Что означают особые условия в нескольких обозначенных на карте странах

Беларусь закрыта для туристических посещений, кроме поездок с целью охоты. В Словении человек после прибытия должен пройти самоизоляцию, однако если сделанный через 5 дней ПЦР-тест будет отрицательным, ее можно прекратить. В Венгрии основанием для въезда с целью туризма может быть только справка о выздоровлении после COVID-19. Для въезда в Коста-Рику достаточно иметь страховку от последствий COVID-19. Чтобы попасть в Южно-Африканскую Республику, кроме результата ПЦР-теста, нужна страховка. В Непале нужна только виза или рекомендательное письмо от местных властей.

А можно подробнее о самых популярных направлениях?

Конечно. Вот все известные на сегодня детали по 25 популярным среди украинцев странам.

Хорошо, но ситуация с COVID-19 в мире меняется. Скоро точно еще где-то снимут ограничения. Где за этим можно следить?

Достаточно удобно — на специальной странице украинского МИД. Но имейте в виду, что иногда информация там устаревшая, а цветовые обозначения стран могут не соответствовать реальной ситуации.

Если хотите поехать в какую-то из стран Евросоюза, там создали специальный сайт, посвященный «открытию» границ. На нем можно выбрать страну отправления, страну прибытия — и узнать все необходимое о правилах въезда и пребывания.

Также актуальную информацию собирают туристические блоги. Например, о ситуации в десятках стран можно узнать на проектах WeGo и Veter do it.

А вдруг страна открыла границы, чтобы быстрее заработать на туристах, и на самом деле там еще достаточно опасно? Где найти независимую информацию?

Достаточно удобный источник — сайт американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. На нем можно найти советы по поведению в любой из стран мира. Подобный сайт есть и у Великобритании, но вся информация там — только на английском.