Хочу отдохнуть за границей. Куда уже можно? Какие нужны справки? Карта с требованиями всех стран. 25 самых популярных направлений мы разобрали подробно
- Авторы:
- Антон Семиженко, Дмитрий Раевский
- Дата:
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Каролина Ускакович / «Бабель»
Уже более года из-за COVID-19 въезд в большинство стран для туристов закрыт. Сейчас благодаря вакцинации ситуация постепенно меняется — значит, снова можно планировать отдых за рубежом. Мы собрали список из 25 самых популярных среди украинцев стран и информацию о том, возможно ли сейчас туда попасть и что для этого нужно. А чтобы было еще легче сориентироваться — показали на карте актуальные на сегодня режимы въезда туристов в большинство стран мира.
Хочу отдохнуть за границей. Какие документы в какую страну нужны? Куда сейчас вообще пускают?
Вот карта, которая поможет сориентироваться.
А можно подробнее о самых популярных направлениях?
Конечно. Вот все известные на сегодня детали по 25 популярным среди украинцев странам.
- Албания. Въезд свободный, никаких дополнительных документов не требуется. На пограничных пунктах пропуска могут в произвольном порядке проверять состояние здоровья туристов.
- Болгария. Украинцы могут попасть в страну, если при въезде предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также достаточно отрицательного результата быстрого теста на антитела, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну, сертификата о проведении полной вакцинации или документа, подтверждающего, что человек уже переболел COVID-19. Последний действителен в период с 14 дней до 6 месяцев после выздоровления.
- Вьетнам. Въезд для туристов закрыт. Если что-то изменится — информация появится здесь.
- Греция. Украинских туристов там ждут, если они прошли полную вакцинацию минимум за 14 дней до приезда в страну и могут показать соответствующую справку. Или если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения греческой границы. Также подойдет справка о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител к COVID-19. Время от времени прибывшим прямо в аэропорту в произвольном порядке делают ПЦР-тесты.
- Грузия. Разрешен въезд воздушным транспортом, можно транзитом через другую страну. Полностью вакцинированные лица должны предоставить соответствующую справку. В ином случае придется показать при въезде отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы, и сделать повторный ПЦР-тест на третьи сутки пребывания в стране. С 1 июня Грузия открывает и сухопутные границы.
- Египет. Туристов там ждут с англоязычным сертификатом о негативном результате ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия. В аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса-Алама и Табы ПЦР-тест можно сделать по прибытии — это обойдется в 30 долларов.
- Израиль. Въезд разрешен только в исключительных случаях, и туризма среди них нет. Учитывая успехи страны в вакцинации своего населения, вскоре это может измениться: следить за этим удобно на сайте местного Минздрава.
- Индия. Туристические визы пока не выдаются. Об изменениях сообщат здесь.
- Индонезия. Въезд для туристов запрещен. Изменения в ситуации, в частности по острову Бали, можно отслеживать здесь.
- Испания. Въезд с туристической целью для украинцев закрыт как минимум до начала лета. Ознакомиться с возможными изменениями можно на государственном сайте для туристов.
- Италия. Въезд с целью туризма из Украины запрещен. Проверить изменения в правилах можно здесь.
- Кипр. Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в одной из сертифицированных лабораторий не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр. По прибытии, сразу в аэропорту придется сделать еще один ПЦР-тест, он обойдется в 30—32 евро. Результат будет известен через три часа, это время рекомендуют провести на самоизоляции в гостинице или частном жилье.
- Мальдивы. Для визита достаточно сертификата о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.
- Мексика. Для туристического визита страна не требует никаких дополнительных документов, разве что в отеле могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья.
- Германия. Въезд для туристов из Украины закрыт. Об изменениях можно почитать на местном правительственном сайте.
- Объединенные Арабские Эмираты. Въезд открыт для тех украинских туристов, которые имеют распечатанный англоязычный сертификат о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также необходимо иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и возможной самоизоляцией на территории страны.
- Польша. Въезд для туристов из Украины закрыт. Если что-то изменится, об этом можно будет узнать на странице польских пограничников.
- Португалия. Въезд из Украины для туристов закрыт минимум до 30 мая. Если позже это изменится, требования к визиту появятся на этом сайте.
- Таиланд. Въезд возможен, но по прибытии в страну придется отбыть 14-дневный карантин в одном из указанных правительством гостиничных комплексов.
- Турция. Въезд открыт, никаких дополнительных документов не требуется.
- Венгрия. Въезд разрешен только тем туристам, которые уже переболели COVID-19 не ранее чем за полгода до въезда на венгерскую территорию и могут подтвердить это документально.
- Франция. Въезд, за исключением экстренных случаев, закрыт. За изменениями можно следить на специальной странице сайта французского МИД.
- Хорватия. Въезд туристам закрыт как минимум до 31 мая. Что будет потом — сообщат на сайте местного МВД.
- Чехия. Въезд для украинских туристов закрыт. Об изменениях ситуации оперативно сообщают на сайте чешского МВД.
- Черногория. Никаких тестов или связанных с COVID-19 документов для въезда не требуется.
Хорошо, но ситуация с COVID-19 в мире меняется. Скоро точно еще где-то снимут ограничения. Где за этим можно следить?
Достаточно удобно — на специальной странице украинского МИД. Но имейте в виду, что иногда информация там устаревшая, а цветовые обозначения стран могут не соответствовать реальной ситуации.
Если хотите поехать в какую-то из стран Евросоюза, там создали специальный сайт, посвященный «открытию» границ. На нем можно выбрать страну отправления, страну прибытия — и узнать все необходимое о правилах въезда и пребывания.
Также актуальную информацию собирают туристические блоги. Например, о ситуации в десятках стран можно узнать на проектах WeGo и Veter do it.
А вдруг страна открыла границы, чтобы быстрее заработать на туристах, и на самом деле там еще достаточно опасно? Где найти независимую информацию?
Достаточно удобный источник — сайт американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. На нем можно найти советы по поведению в любой из стран мира. Подобный сайт есть и у Великобритании, но вся информация там — только на английском.