Хочу отдохнуть за границей. Куда уже можно? Какие нужны справки? Карта с требованиями всех стран. 25 самых популярных направлений мы разобрали подробно

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Уже более года из-за COVID-19 въезд в большинство стран для туристов закрыт. Сейчас благодаря вакцинации ситуация постепенно меняется — значит, снова можно планировать отдых за рубежом. Мы собрали список из 25 самых популярных среди украинцев стран и информацию о том, возможно ли сейчас туда попасть и что для этого нужно. А чтобы было еще легче сориентироваться — показали на карте актуальные на сегодня режимы въезда туристов в большинство стран мира.

Хочу отдохнуть за границей. Какие документы в какую страну нужны? Куда сейчас вообще пускают?

Вот карта, которая поможет сориентироваться.

Что означают особые условия в нескольких обозначенных на карте странах Беларусь закрыта для туристических посещений, кроме поездок с целью охоты. В Словении человек после прибытия должен пройти самоизоляцию, однако если сделанный через 5 дней ПЦР-тест будет отрицательным, ее можно прекратить. В Венгрии основанием для въезда с целью туризма может быть только справка о выздоровлении после COVID-19. Для въезда в Коста-Рику достаточно иметь страховку от последствий COVID-19. Чтобы попасть в Южно-Африканскую Республику, кроме результата ПЦР-теста, нужна страховка. В Непале нужна только виза или рекомендательное письмо от местных властей.

А можно подробнее о самых популярных направлениях?

Конечно. Вот все известные на сегодня детали по 25 популярным среди украинцев странам.

Албания. Въезд свободный, никаких дополнительных документов не требуется. На пограничных пунктах пропуска могут в произвольном порядке проверять состояние здоровья туристов.

Въезд свободный, никаких дополнительных документов не требуется. На пограничных пунктах пропуска могут в произвольном порядке проверять состояние здоровья туристов. Болгария. Украинцы могут попасть в страну, если при въезде предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также достаточно отрицательного результата быстрого теста на антитела, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну, сертификата о проведении полной вакцинации или документа, подтверждающего, что человек уже переболел COVID-19. Последний действителен в период с 14 дней до 6 месяцев после выздоровления.

Украинцы могут попасть в страну, если при въезде предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также достаточно отрицательного результата быстрого теста на антитела, проведенного не ранее чем за 48 часов до въезда в страну, сертификата о проведении полной вакцинации или документа, подтверждающего, что человек уже переболел COVID-19. Последний действителен в период с 14 дней до 6 месяцев после выздоровления. Вьетнам. Въезд для туристов закрыт. Если что-то изменится — информация появится здесь.

Въезд для туристов закрыт. Если что-то изменится — информация появится здесь. Греция. Украинских туристов там ждут, если они прошли полную вакцинацию минимум за 14 дней до приезда в страну и могут показать соответствующую справку. Или если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения греческой границы. Также подойдет справка о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител к COVID-19. Время от времени прибывшим прямо в аэропорту в произвольном порядке делают ПЦР-тесты.

Украинских туристов там ждут, если они прошли полную вакцинацию минимум за 14 дней до приезда в страну и могут показать соответствующую справку. Или если есть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения греческой границы. Также подойдет справка о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител к COVID-19. Время от времени прибывшим прямо в аэропорту в произвольном порядке делают ПЦР-тесты. Грузия. Разрешен въезд воздушным транспортом, можно транзитом через другую страну. Полностью вакцинированные лица должны предоставить соответствующую справку. В ином случае придется показать при въезде отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы, и сделать повторный ПЦР-тест на третьи сутки пребывания в стране. С 1 июня Грузия открывает и сухопутные границы.

Разрешен въезд воздушным транспортом, можно транзитом через другую страну. Полностью вакцинированные лица должны предоставить соответствующую справку. В ином случае придется показать при въезде отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы, и сделать повторный ПЦР-тест на третьи сутки пребывания в стране. С 1 июня Грузия открывает и сухопутные границы. Египет. Туристов там ждут с англоязычным сертификатом о негативном результате ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия. В аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса-Алама и Табы ПЦР-тест можно сделать по прибытии — это обойдется в 30 долларов.

Туристов там ждут с англоязычным сертификатом о негативном результате ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия. В аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса-Алама и Табы ПЦР-тест можно сделать по прибытии — это обойдется в 30 долларов. Израиль. Въезд разрешен только в исключительных случаях, и туризма среди них нет. Учитывая успехи страны в вакцинации своего населения, вскоре это может измениться: следить за этим удобно на сайте местного Минздрава.

Въезд разрешен только в исключительных случаях, и туризма среди них нет. Учитывая успехи страны в вакцинации своего населения, вскоре это может измениться: следить за этим удобно на сайте местного Минздрава. Индия. Туристические визы пока не выдаются. Об изменениях сообщат здесь.

Туристические визы пока не выдаются. Об изменениях сообщат здесь. Индонезия. Въезд для туристов запрещен. Изменения в ситуации, в частности по острову Бали, можно отслеживать здесь.

Въезд для туристов запрещен. Изменения в ситуации, в частности по острову Бали, можно отслеживать здесь. Испания. Въезд с туристической целью для украинцев закрыт как минимум до начала лета. Ознакомиться с возможными изменениями можно на государственном сайте для туристов.

Въезд с туристической целью для украинцев закрыт как минимум до начала лета. Ознакомиться с возможными изменениями можно на государственном сайте для туристов. Италия. Въезд с целью туризма из Украины запрещен. Проверить изменения в правилах можно здесь.

Въезд с целью туризма из Украины запрещен. Проверить изменения в правилах можно здесь. Кипр. Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в одной из сертифицированных лабораторий не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр. По прибытии, сразу в аэропорту придется сделать еще один ПЦР-тест, он обойдется в 30—32 евро. Результат будет известен через три часа, это время рекомендуют провести на самоизоляции в гостинице или частном жилье.

Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в одной из сертифицированных лабораторий не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр. По прибытии, сразу в аэропорту придется сделать еще один ПЦР-тест, он обойдется в 30—32 евро. Результат будет известен через три часа, это время рекомендуют провести на самоизоляции в гостинице или частном жилье. Мальдивы. Для визита достаточно сертификата о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета.

Для визита достаточно сертификата о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. Мексика. Для туристического визита страна не требует никаких дополнительных документов, разве что в отеле могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья.

Для туристического визита страна не требует никаких дополнительных документов, разве что в отеле могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья. Германия. Въезд для туристов из Украины закрыт. Об изменениях можно почитать на местном правительственном сайте.

Въезд для туристов из Украины закрыт. Об изменениях можно почитать на местном правительственном сайте. Объединенные Арабские Эмираты. Въезд открыт для тех украинских туристов, которые имеют распечатанный англоязычный сертификат о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также необходимо иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и возможной самоизоляцией на территории страны.

Въезд открыт для тех украинских туристов, которые имеют распечатанный англоязычный сертификат о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Также необходимо иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и возможной самоизоляцией на территории страны. Польша. Въезд для туристов из Украины закрыт. Если что-то изменится, об этом можно будет узнать на странице польских пограничников.

Въезд для туристов из Украины закрыт. Если что-то изменится, об этом можно будет узнать на странице польских пограничников. Португалия. Въезд из Украины для туристов закрыт минимум до 30 мая. Если позже это изменится, требования к визиту появятся на этом сайте.

Въезд из Украины для туристов закрыт минимум до 30 мая. Если позже это изменится, требования к визиту появятся на этом сайте. Таиланд. Въезд возможен, но по прибытии в страну придется отбыть 14-дневный карантин в одном из указанных правительством гостиничных комплексов.

Въезд возможен, но по прибытии в страну придется отбыть 14-дневный карантин в одном из указанных правительством гостиничных комплексов. Турция. Въезд открыт, никаких дополнительных документов не требуется.

Въезд открыт, никаких дополнительных документов не требуется. Венгрия. Въезд разрешен только тем туристам, которые уже переболели COVID-19 не ранее чем за полгода до въезда на венгерскую территорию и могут подтвердить это документально.

Въезд разрешен только тем туристам, которые уже переболели COVID-19 не ранее чем за полгода до въезда на венгерскую территорию и могут подтвердить это документально. Франция. Въезд, за исключением экстренных случаев, закрыт. За изменениями можно следить на специальной странице сайта французского МИД.

Въезд, за исключением экстренных случаев, закрыт. За изменениями можно следить на специальной странице сайта французского МИД. Хорватия. Въезд туристам закрыт как минимум до 31 мая. Что будет потом — сообщат на сайте местного МВД.

Въезд туристам закрыт как минимум до 31 мая. Что будет потом — сообщат на сайте местного МВД. Чехия. Въезд для украинских туристов закрыт. Об изменениях ситуации оперативно сообщают на сайте чешского МВД.

Въезд для украинских туристов закрыт. Об изменениях ситуации оперативно сообщают на сайте чешского МВД. Черногория. Никаких тестов или связанных с COVID-19 документов для въезда не требуется.

Хорошо, но ситуация с COVID-19 в мире меняется. Скоро точно еще где-то снимут ограничения. Где за этим можно следить?

Достаточно удобно — на специальной странице украинского МИД. Но имейте в виду, что иногда информация там устаревшая, а цветовые обозначения стран могут не соответствовать реальной ситуации.

Если хотите поехать в какую-то из стран Евросоюза, там создали специальный сайт, посвященный «открытию» границ. На нем можно выбрать страну отправления, страну прибытия — и узнать все необходимое о правилах въезда и пребывания.

Также актуальную информацию собирают туристические блоги. Например, о ситуации в десятках стран можно узнать на проектах WeGo и Veter do it.

А вдруг страна открыла границы, чтобы быстрее заработать на туристах, и на самом деле там еще достаточно опасно? Где найти независимую информацию?

Достаточно удобный источник — сайт американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. На нем можно найти советы по поведению в любой из стран мира. Подобный сайт есть и у Великобритании, но вся информация там — только на английском.