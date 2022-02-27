Проблемы не только с «паляницей», но и с «Гостомелем». СБУ перехватила разговор российского военного со штабом

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Getty Images / «Бабель»

Служба безопасности Украины опубликовала запись разговора российского военного со штабом. На записи слышно, как он сообщает, что его и ближайшее к нему подразделения разбиты, поэтому россияне просят вытащить их.

«Пока Россия лжет, как ее войска «спокойно и без потерь» заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами. Потому что куча «двухсотых», а техника разбита. Публикуем показательный перехват разговора оккупантов. Мы думали, что они только слово «паляниця» не могут произнести. А оказывается, что и с «Гостомелем» есть проблемы», — говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ не терял времени и сразу смонтировал видео с наглядным изображением разбитой техники Россиян.

«На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Спецназ и ОМОН, отходим в аэропорт лесом, сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск — сводный отряд тоже разбиты, но они в самом Гостомеле, отходить не могут, у них «двухсотые» и «трехсотые», передайте в округ, что необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать. Где-то поблизости украинская часть», — слышно на аудио.

Также сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Теперь украинская спецслужба и Вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

схемы действий захватчиков: пути нападения, ухода, заправок и так далее;

условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Полученные документы послужат доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов, и все оставшиеся в живых обязательно будут наказаны.