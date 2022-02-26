Украина закрыла пункты пропуска с Россией и Беларусью

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет министров Украины одобрил решение о временном закрытии пограничных пунктов пропуска с Россией и Беларусью, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Офисе президента.

«Правительство одобрило решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью» — заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что украинские граждане, которые на данный момент пребывают на территории этих стран, но желают вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и без препятствий.