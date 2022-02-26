Украина полностью отбила Сумы. Главное с брифинга Арестовича

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Город Сумы полностью перешел под контроль Украины, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Сумы полностью под нами, не смотря на предыдущие сообщения, что будто бы половина города под Россией. В Сумах действующие, бывшие военнослужащие и просто граждане сорганизовались сами и держат оборону. Они даже делают вылазки в сторону противника, жгут их тыл, топливо, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована, не происходит никаких действий – нет настроения, топлива и морали», – заявил Арестович.

Сейчас, по его словам, Вооруженные силы Украины удерживают позиции противника в Харькове, Херсоне и зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе, где российская армия продолжает атаку.

В районах вблизи Киева продолжается накопление противника (на западном направлении), однако наносимые по ним артиллерийские удары препятствуют продвижению в сторону столицы. Отмечается, что враг несет большие потери.

Среди проблемных направлений остается Мариуполь, куда направляется российская тактическая группа из-под Мелитополя, а также направление Энергодар-Запорожье.

Фактически же, по словам советника главы Офиса президента, за текущие сутки, за исключением Мелитополя, враг не совершил ни единого продвижения вглубь украинской территории.

Он также отметил, что противник взял оперативную паузу ввиду больших потерь и массовой сдачи в плен украинским военнослужащим.