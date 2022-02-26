Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну российской армии
- Автор:
- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
Украинские защитники под Северодонецком (Луганская область) разбили колонну российской армии и заставили отступить врага на многие километры от города.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
«Сбитая техника и много трупов. Также под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ», — подчеркнул Гайдай.