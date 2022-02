ОБСЕ пытается покинуть Украину. Мы призываем их остаться

Новости

Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ эвакуируется из Украины на фоне вторжения войск России. В Европе готовятся протесты против этого решения. Редакция «Бабеля» тоже призывает ОБСЕ остаться и фиксировать преступления войск России.

Сейчас ОБСЕ нужна в Украине как никогда!

Требование: ОБСЕ должна прекратить эвакуацию наблюдателей и, наоборот, увеличить представительство во всех региональных хабах Спецмониторинговой миссии в Украине. Иначе ОБСЕ как организация, созданная для поддержки безопасности и сотрудничества во всей Европе, потеряет свою репутацию.

Используйте в соцсетях, на улицах, на погранпунктах слоганы OSCE Don’t Leave Ukraine, OSCE Stay with Ukraine, OSCE Time to ACT Not FLEE, OSCE Revert Evacuation INCREASE YOUR PRESENCE, OSCE Stay Firm with UKRAINE, OSCE Don’t Betray You Mission и OSCE Europe’s Destiny is Solved in UKRAINE NOW.