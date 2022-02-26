Потери российской армии превысили 3 тысячи человек. ВСУ уничтожили сотни единиц техники

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Минобороны России

За 55 часов сопротивления украинская армия уничтожила более 3 000 российских захватчиков, еще 200 — уже в плену, но их количество увеличивается каждый час.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера установками Stinger сбили 7 вертолетов. Враг пытается сменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения», — отметил министр.

Россия начали активнее применять ДРГ и десант, поскольку план быстрого наступления провалился.

«Обращаюсь ко всем. В Киеве, Харькове и других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они — глаза врага. Если вы видите подозрительных лиц, которые устанавливают маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте Тероборону», — подчеркнул Резников.

За двое суток россияне убили почти 200 мирных граждан, в том числе трех детей. Еще 33 ребенка ранены.

Министр призывает людей не «продаваться» и не работать на врага, расставляя метки.

Также Резников обратился к жителям украинских сел и небольших городков.

«Если мимо вас прошла колонна российской бронетехники, за ней через некоторое время будет идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага», — отмечает министр.