Садовый заявил о высадке российского десанта возле Бродов. СБУ это опровергла
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- Олег Панфилович
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Синиця Олександр / УНІАН
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что возле Бродов (Львовская область) высадился российский десант, но был уничтожен украинскими военными.
Об этом он сообщил в Facebook.
«В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в район Левятина», — написал он.
Позже управление СБУ во Львовской области опровергло эту информацию и сообщило, что это «работала украинская авиация».