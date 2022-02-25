Зеленский: За первые сутки российского вторжения погибли 137 военных

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Министерство обороны России

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый день после вторжения российской армии погибли 137 украинцев.

Об этом он заявил в обращении.

Среди погибших — 13 военных, оборонявших остров Змеиный. Всех их наградят званием Героя Украины. Зеленский также заявил, что Россия обозначила его как «цель № 1», а его семью — как «цель № 2».

«Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти», — сказал глава государства. Зеленский также отметил, что есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы противника. «Поэтому я очень прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа», — добавил он.

Президент рассказал, что разговаривал со многими мировыми лидерами, чьи страны являются членами НАТО. Все они, по словам Зеленского, боятся принимать Украину в Альянс из-за возможной реакции России.

«Мы не боимся, защищая наше государство. Мы не боимся России. Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся говорить обо всем, о гарантиях безопасности нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Мы ведь сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — заявил президент.