ООС: Россия не смогла продвинуться вглубь Украины на восточном направлении

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На востоке Украины продолжаются обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Все военные подразделения оказывают упорное сопротивление российскому нашествию, а украинские воины демонстрируют беспрецедентное мужество и героизм.

Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления, сообщают в пресс-центре ООС.

Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отбить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры.

На Луганском направлении в течение дня самые ожесточенные бои шли за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье уничтожили два вражеских танка и захватили один танк и один ЗУ-23-2.

В районе оккупированной Сентяновки наши артиллеристы остановили колонну бронированной и автомобильной техники и «Градов».

На Донецком направлении сложнее всего было в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовке, Павлопов и Пищевик.

По состоянию на сейчас новых попыток прорыва противника не зафиксировали, наблюдается уменьшение огневой активности на некоторых направлениях.