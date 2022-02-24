Польша выделяет НБУ миллиард долларов помощи

Новости

Закарпатська обласна державна адміністрація

Национальный банк Польши решил предоставить финансовую помощь Нацбанку Украины на сумму почти в миллиард долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Польши.

«Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и всем украинским народом перед российской вооруженной агрессией. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины», — говорится в сообщении.

В этой связи НБУ получит около 4 миллиардов злотых помощи (примерно миллиард долларов).