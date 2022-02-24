Зеленский требует от Запада отключить Россию от SWIFT и установить бесполетную зону над Украиной

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что западный мир должен отключить Россию от международной системы платежей SWIFT.

Об этом президент написал в Twitter.

«Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить агрессора», — заявил Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Выступая перед украинцами, Зеленский рассказал о блокировке российского десанта в Гостомеле. Наиболее сложными являются Харьковское направление и юг Украины. В частности, российская армия наступает со стороны Крыма и направляется к Мелитополю.