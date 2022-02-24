Главнокомандующий ВСУ: Под Черниговом в плен сдался целый взвод российских военных

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Под Черниговом в плен сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.

Об этом сообщается на странице главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

«Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74-я мотострелковая бригада, Кемеровская область. Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой», — говорится в сообщении. Пленный сообщил, что его взвод якобы не планировал никого убивать, а «собирал информацию».