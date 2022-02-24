Латвия первой прекращает выдачу виз россиянам
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Anemone Nemorosa
Латвия решила прекратить выдачу виз гражданам России и отзывает своего посла из РФ.
Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.
«В связи с агрессией России в Украине я решил отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации», — отметил он.
Исключения будут делать только при выдаче виз в гуманитарных целях.