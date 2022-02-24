Кулеба призвал другие страны разорвать дипломатические отношения с Россией и предоставить Украине военную поддержку

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал другие страны разорвать дипломатические отношения с Россией. Он также отметил, что Украине сейчас необходима военная поддержка.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически исключаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе», — отметил Кулеба.

Также он отметил, что сейчас Путин погружает Европу в самые темные с 1939 года времена. Поэтому против России должны ввести жесткие санкции и предоставить Украине военную и финансовую поддержку.