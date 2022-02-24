ВСУ держат оборону. Какая обстановка по состоянию на 14:00

Новости

Министерство внутренних дел Украины сообщило об оперативной обстановке по состоянию на 14:00 24 февраля.

В Киевской области возле Межигорья сбит один российский вертолет К-52 и три вертолета вблизи Гостомеля.

В Луганской области идут бои. У Счастья враг продолжает нести потери. Пограничники совместно с ВСУ и НГУ удерживают оборону и отбивают атаки.

Вблизи села Новозбуровка Скадовского района на территории воинской части произошел пожар техники.

В результате обстрелов в г. Олешков личный состав 4 ГПСЧ эвакуирован в укрытие.

В Одесской области в Ивановском районе при обстреле воинской части ВСУ получили осколочные ранения 10 военнослужащих.

В Киевской области в Обуховском районе вблизи поселка Триполье сбит военный самолет Ан-26 ВСУ. Информация о раненых и погибших уточняется.

В Одессе по улице Новомосковской произошел пожар, но огонь ликвидировали — погибших и пострадавших нет. С прилежащих территорий эвакуирована техника.

На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.