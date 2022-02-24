Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил
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- Олег Панфилович
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Flickr / Национальный банк Украины
Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Ссил Украины.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ.
Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708. Счет — мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.
«Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности», — сообщили в Генштабе.