Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил

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Flickr / Национальный банк Украины

Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Ссил Украины.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708. Счет — мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

«Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности», — сообщили в Генштабе.