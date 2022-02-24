«Они идут менять власть»: в ОП считают, что российский десант может прорваться в правительственный квартал в Киеве

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Facebook / Офіс президента

В Офисе президента считают, что Россия может направить десант в правительственный квартал в Киеве. Там сообщили, что одна из целей РФ — это смена украинского руководства.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Идут упорные бои на востоке, возле Сум, возле Харькова и на юге Украины. Херсонская и Одесская область. Тактика россиян полностью понятна — они хотят отсечь часть страны. И там они заходят масштабными колоннами. ВСУ там работает достаточно эффективно и наносит большие потери россиянам», — пояснил он.

По его словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, включая Киев и Харьков. В ОП называют две цели российской армии: забрать часть украинских территорий и нанести максимальный удар по руководству страны, чтобы сделать невозможным управление Украиной.

Кроме этого, российский десант может прорваться в правительственный квартал для смены власти.