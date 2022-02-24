Кремль: Россия готова вести переговоры с Украиной о ее «нейтральном статусе»

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Россия готова провести переговоры с руководством Украины о ее «нейтральном статусе», заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом пишут российские СМИ.

«Власти России готовы общаться с украинским руководством, если оно будет готово обсуждать поставленные российской стороной вопросы, в частности о «нейтральном статусе», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее «сформулировал ожидания по решению концептуальных «краснолинейных» проблем». «Это «нейтральный статус», это отказ от размещения вооружений, он об этом говорил», — отметил Песков.

«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины к этому», — сказал спикер президента. На просьбу уточнить, готова ли сейчас Россия общаться с руководством Украины по этой теме, Песков подчеркнул: «Если руководство Украины готово об этом говорить».