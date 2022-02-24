Российская техника пошла на прорыв в Киевской области
- Автор:
- София Телишевская
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В Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска «Вильча». Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы «Млачевка» Житомирского отряда произведены обстрелы из «Градов».
«Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией», — говорится в сообщении.