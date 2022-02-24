Латвия запретила трансляцию российских пропагандистских каналов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images
Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских телеканалов «Россия» и «Россия 24» в Латвии.
Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на главу совета Иварса Аболиньша.
Ретрансляцию канала «Россия» запретили на пять лет, а канал «Россия 24» не будет транслироваться четыре года. Ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.
По словам Аболиньша, решение принято в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.