Латвия запретила трансляцию российских пропагандистских каналов

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Латвийский национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию российских телеканалов «Россия» и «Россия 24» в Латвии.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на главу совета Иварса Аболиньша.

Ретрансляцию канала «Россия» запретили на пять лет, а канал «Россия 24» не будет транслироваться четыре года. Ретрансляция TV Centr International запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решение принято в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.