Российская биржа обвалилась на 30%, а рубль упал до исторического минимума

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Фондовый и финансовый рынки России обрушились после наступления российской армии на суверенную территорию Украины.

Курс рубля свалился до 88 за доллар, что стало новым историческим минимумом, а евро сейчас стоит 99 рублей.

По состоянию на 10:00 по Киеву индекс Московской биржи упал почти на 29% — примерно до 2200 пунктов. По правилам биржи, торги временно прекратили из-за резкого обвала, но после возобновления торгов падение продолжилось.

Другой российский индекс РТС обвалился на 35% — до 790 пунктов.

Среди лидеров снижения на российском фондовом рынке – ценные бумаги «Газпрома» (-36,75%), ЛУКОЙЛа (-36%), торговой сети «Магнит» (-34,4%), VK (-32,5%), Сбербанка (-28) %), Яндекса — на 28%.