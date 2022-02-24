ВСУ отбили город Счастье в Луганской области — погибли около 50 российских военных

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Степанов Анатолий / УНИАН

Вооруженные силы Украины отбили город Счастье в Луганской области. При попытке штурма погибли около 50 российских военных.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Город Счастье (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов», — говорится в сообщении.

Также эту информацию подтверждают и в Сухопутных войсках ВСУ.