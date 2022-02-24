Главнокомандующий ВСУ: Украинские военные получили приказ наносить максимальный ущерб армии РФ
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- Алексей Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России. Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам.
Об этом в своем Facebook написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Сегодня, 24 февраля, в 05:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВОТ АР Крым», — сообщил он.
Залужный рассказал, что в зоне ООС сбили 5 российских военных самолетов и 2 вертолета, уничтожили два танка и несколько грузовиков армии РФ.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальный ущерб российским военным.