Генштаб: Украинские военные сбили 5 российских самолетов и вертолет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Сайт Министерства обороны Российской Федерации
Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил об уничтожении 5 российских военных самолетов и одного вертолета.
Об этом сообщается на странице Генштаба.
«По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров», — говорится в сообщении.
Там добавили, что Объединенные силы дают достойный отпор Вооруженным силам России, военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери.