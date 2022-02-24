Генштаб: Украинские военные сбили 5 российских самолетов и вертолет

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Сайт Министерства обороны Российской Федерации

Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил об уничтожении 5 российских военных самолетов и одного вертолета.

Об этом сообщается на странице Генштаба.

«По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Объединенные силы дают достойный отпор Вооруженным силам России, военные подразделения на своих позициях. Противник несет потери.