В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. В ВСУ опровергают
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- София Телишевская
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Минобороны России
В Одессе часть города осталась без энергопитания, а в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.
Также сообщается об ударах по базам авиации в Василькове.
Ракетные удары наносятся также по военным объектам в районе Днепра.
В то же время в ВСУ опровергают информацию о высадке десанта в Одессе. Также глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе тоже нет никакого десанта.