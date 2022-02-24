В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант. В ВСУ опровергают

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Минобороны России

В Одессе часть города осталась без энергопитания, а в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственных корреспондентов.

Также сообщается об ударах по базам авиации в Василькове.

Ракетные удары наносятся также по военным объектам в районе Днепра.

В то же время в ВСУ опровергают информацию о высадке десанта в Одессе. Также глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе тоже нет никакого десанта.