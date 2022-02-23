Министр Кулеба заявил, что Украина не планирует снова возвращать себе ядерное оружие
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ратынский Вячеслав / УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена возвращать ядерное оружие. В то же время она просит гарантий безопасности.
Об этом он сообщил, выступая на Генассамблее ООН.
«Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Мы не планируем возвращать ядерное оружие. В ответ сегодня мы ожидаем, что мир пропорциональным образом и решительностью действий будет гарантировать нашу безопасность перед угрозой исторического масштаба», — заявил Кулеба.
По его словам, мир задолжал Украине безопасность, поэтому она теперь ищет возможности и новые форматы переговоров, чтобы получить ее.
Также Кулеба напомнил, что до сих пор остается в силе запрос Украины на введение на Донбассе миротворческой миссии ООН.
«Украина предлагает объединить жесткую санкционную политику и укрепление Украины с сохранением открытых дипломатических каналов, чтобы убедить Россию пойти на деэскалацию и отдать приоритет дипломатии», — подчеркнул он.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к государствам — членам Совбеза ООН с требованием немедленно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины, основываясь на положениях Будапештского меморандума.
- 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в четвертый раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.