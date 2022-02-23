Министр Кулеба заявил, что Украина не планирует снова возвращать себе ядерное оружие

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена возвращать ядерное оружие. В то же время она просит гарантий безопасности.

Об этом он сообщил, выступая на Генассамблее ООН.

«Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы провели денуклеаризацию, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Мы не планируем возвращать ядерное оружие. В ответ сегодня мы ожидаем, что мир пропорциональным образом и решительностью действий будет гарантировать нашу безопасность перед угрозой исторического масштаба», — заявил Кулеба.

По его словам, мир задолжал Украине безопасность, поэтому она теперь ищет возможности и новые форматы переговоров, чтобы получить ее.

Также Кулеба напомнил, что до сих пор остается в силе запрос Украины на введение на Донбассе миротворческой миссии ООН.

«Украина предлагает объединить жесткую санкционную политику и укрепление Украины с сохранением открытых дипломатических каналов, чтобы убедить Россию пойти на деэскалацию и отдать приоритет дипломатии», — подчеркнул он.