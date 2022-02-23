Парламент в первом чтении поддержал законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

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УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада Украины на заседании 23 февраля за основу поддержала законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие (№ 5708). За это проголосовали 274 народных депутата.

Автор законопроекта — народный депутат фракции «Слуги народа» Игорь Фрис, который является главой подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции. Во время своего выступления он и глава подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности Александр Дануца озвучили основное из законопроекта:

он регулирует вопрос оборота гражданского огнестрельного оружия для граждан Украины, которые постоянно здесь проживают;

определяет категории гражданского огнестрельного оружия: А — автоматическое огнестрельное оружие; В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С — короткоствольное огнестрельное оружие; D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие;

определяет типы боеприпасов для такого оружия, варианты релода (перезарядки) оружия;

создание и ведение единого реестра оборота гражданского оружия, держатель реестра — МВД;

первое удостоверение на право владения гражданским оружием выдавать сроком на 3 года, каждое последующее — на 5 лет;

наследование гражданского оружия и боеприпасов;

условия, при которых физические и юридические лица могут приобретать оружие, которое находится в гражданском обращении и боевые припасы к нему;

страхование оружия ФОПов и юридических лиц — предпринимателей;

расширение видов хозяйственной деятельности, которые подпадают под лицензирование: тиры и стрельбища.

Альтернативой этому законопроекту является № 5708-1, который называется «О праве на самозащиту и владение гражданским огнестрельным оружием». Его автор — народный депутат фракции «Голос» Андрей Шараскин. Автор основного законопроекта Игорь Фрис отметил, что возьмет «все лучшее» из законопроекта Шараскина, чтобы подготовить свой ко второму чтению.