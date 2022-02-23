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Парламент в первом чтении поддержал законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада Украины на заседании 23 февраля за основу поддержала законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие (№ 5708). За это проголосовали 274 народных депутата.

Автор законопроекта — народный депутат фракции «Слуги народа» Игорь Фрис, который является главой подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции. Во время своего выступления он и глава подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности Александр Дануца озвучили основное из законопроекта:

Альтернативой этому законопроекту является № 5708-1, который называется «О праве на самозащиту и владение гражданским огнестрельным оружием». Его автор — народный депутат фракции «Голос» Андрей Шараскин. Автор основного законопроекта Игорь Фрис отметил, что возьмет «все лучшее» из законопроекта Шараскина, чтобы подготовить свой ко второму чтению.