Российское радио «Эхо Москвы» получило админпротокол от Роскомнадзора за программу об Украине
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- Олег Панфилович
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Wikipedia / Open.gov.ru
Российское радио «Эхо Москвы» получило административный протокол от Роскомнадзора о нарушении условий лицензии на вещание из-за программы об Украине.
Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии, поскольку (по их мнению) передача «Що там у них» идет на украинском языке. Будем оспаривать в суде — это передача об украинском языке и украинской культуре», — написал он.
«Що там у них» — еженедельная культурно-познавательная передача на русском языке — об украинском языке, культуре и жизни украинского народа. Передача транслируется на YouТube-канале «Эхо. Общество».
- В ноябре 2021 года Артемовский городской суд Приморского края России принял решение о ликвидации находящейся во Владивостоке некоммерческой организации «Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр «Просвіта».