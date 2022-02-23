Российское радио «Эхо Москвы» получило админпротокол от Роскомнадзора за программу об Украине

Новости

Wikipedia / Open.gov.ru

Российское радио «Эхо Москвы» получило административный протокол от Роскомнадзора о нарушении условий лицензии на вещание из-за программы об Украине.

Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии, поскольку (по их мнению) передача «Що там у них» идет на украинском языке. Будем оспаривать в суде — это передача об украинском языке и украинской культуре», — написал он.

«Що там у них» — еженедельная культурно-познавательная передача на русском языке — об украинском языке, культуре и жизни украинского народа. Передача транслируется на YouТube-канале «Эхо. Общество».