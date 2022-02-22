В Украине 24 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали почти 57 тысяч человек

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В Украине за минувшие сутки (21 февраля) выявили 24 440 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Среди общего числа больных 2 455 детей и 665 медиков. Госпитализировали за сутки 1 553 человека, выздоровели 33 238 пациентов. Умерли 287 украинцев.

Вакцинировали за прошедшие сутки 56 726 человек, из которых 26 027 получили вторую дозу. Дополнительную дозу получили 350 людей, а бустерную дозу — 14 906. Всего за время кампании по вакцинации привили 15 695 806 человек.