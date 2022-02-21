Марсоход Curiosity показал облака Красной планеты

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Предшественник нового марсохода Perseverance — Curiosity, который исследует Красную планету уже 10 лет, сделал серию снимков марсианских облаков.

Curiosity

Curiosity

Аппарат NASA сделал снимки рядом с горой Шарп еще 12 декабря. Для Curiosity это было непростой задачей — облака на Марсе видны плохо, а камеры марсохода не предназначены для наблюдения за небом. Curiosity пришлось задействовать камеры по максимуму.

В NASA рассказали, что облака на Марсе движутся на высоте около 80 километров. Ученые считают, что они состоят из диоксида углерода, но нижние слои могут состоять из частиц водяного льда.