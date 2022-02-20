«Нам нужны механизмы обеспечения безопасности»: Кулеба объяснил слова Зеленского о Будапештском меморандуме

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил слова президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по поводу Будапештского меморандума. Он отметил, что Украина хочет получить гарантии безопасности.

Об этом он сообщил на брифинге, транслировавшемся на его странице в Facebook.

«Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Нужно честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с добрыми намерениями», — объяснил Кулеба.

Он отметил, что сейчас украинская сторона обратится ко всем государствам-гарантам Будапештского меморандума с просьбой провести консультации и принять решение о гарантиях безопасности для Украины. Кулеба подчеркнул, что отказ России от консультаций не сможет послужить основанием для их непроведения.

«Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решение других государств-гарантов об участии в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе», — подчеркнул министр.

По его словам, в зависимости от того, как будут разворачиваться события, Украина примет решение о дальнейших шагах.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в четвертый раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Что такое Будапештский меморандум

В декабре 1994 года, подписав Будапештский меморандум, Украина добровольно избавилась от третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством.

Со своей стороны США, РФ и Великобритания обязались:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

воздерживаться от угрозы применить силу против территориальной целостности/политической независимости Украины;

не использовать никакое свое оружие против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом, соответствующим Уставу ООН;

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и получить какие-либо преимущества;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них самих, их и подопечные территории, вооруженные силы, их союзников;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Киев неоднократно заявлял, что Россия нарушила это международное соглашение. В Украине возмущаются, что подписанты не выполняют условия договора, однако представители США и Великобритании заявляли, что свою часть меморандума выполняют.

Невыполнение Будапештского меморандума подрывает устои общей европейской безопасности, а также главный принцип международного права — pacta sund servant (договоры должны выполняться).