«Радио Свобода»: Наблюдатели ОБСЕ массово ушли в отпуск на фоне угрозы вторжения в Украину

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине из-за рисков вторжения России в Украину позволило всем сотрудникам взять внеочередные отпуска — более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались этим.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на письма наблюдателям СММ от 13 февраля.

Отмечается, что почти все иностранные наблюдатели, кроме граждан России и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждения и рекомендации покинуть страну. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России, которых более 90 человек, и стран СНГ.

В самом ОБСЕ журналистам не опровергли и не подтвердили эту информацию. Там сослались на обращения государств с призывом покинуть Украину. Это касалось и наблюдателей.