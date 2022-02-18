«Стоимость соизмерима с убытком». Генпрокурор обосновала размер залога для фигурантов «угольного дела»

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Стас Козлюк / Бабель

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью «Forbes Украина» пояснила, что залог для Петра Порошенко в размере миллиарда гривен — это разумная оценка, мол, и пятый президент Украины, и другой фигурант дела Виктор Медведчук имеют такие деньги и могут их заплатить.

«По этому делу у нас четыре соучастника: два народных депутата — лидера фракций, один из экс-министров и человек, которого называют «угольным королем». Для всех подозреваемых у нас был одинаковый подход к мере пресечения. Миллиард гривен — разумная стоимость залога, потому что нанесенный государству ущерб соответствующий, статьи особенно тяжелые, а их санкции строги», — аргументировала Венедиктова.

На вопрос, чем и когда закончится дело против Порошенко, она ответила, что после вручения подозрений у следствия есть максимум 12 месяцев, чтобы закончить расследование, отправив дело в суд или закрыв его.

«Следствие по «угольному» делу мы должны завершить в сентябре. После окончания следствия материалы открываются для ознакомления стороне защиты. Затем — суд. Как долго будет продолжаться судебное производство — неизвестно», — подчеркнула Венедиктова.

Она также объяснила, почему собственноручно не подписала подозрение Порошенко, говорит, что нет особого значения, кто подписывает.

«В прокуратуре подозрения подписывают только лица, уполномоченные законом, и только это для нас важно. Подписал тот, кто имел на это право, и это часть нашей привычной прокурорской жизни. У нас 12 подозрений десяти народным депутатам, не все подписывала я. Это никак не влияет на законность этого подозрения. Это нормальная история: когда генеральный прокурор не на месте, его обязанности исполняет заместитель. К тому времени я была в отпуске на день, но продлила его до конца недели. Здесь нет конспирологических теорий», — объяснила она.

Журналисты также спросили и о деле главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Там два дела. Первое — покушение на разграбление национальных ценностей и госизмена. Следствие уже завершено. Сторона защиты знакомится с материалами дела. Второе — госизмена и содействие деятельности террористических организаций «Л/ДНР» через организацию приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины», — уточнила Венедиктова и добавила, что последнее дело поставило энергетическую сферу Украины в зависимости от РФ, что в результате подорвало ее экономическую безопасность в 2014—2015 годах.

«Расследование еще продолжается», — резюмировала генпрокурор.